VTEX : Selon les avis de Glassdoor, VTEX est l'une des 10 meilleures entreprises où travailler

RIO DE JANEIRO, le 5 janvier 2022 -VTEX (NYSE: VTEX), la solution omnicanale à destination des grandes marques et des retailers, leader de l'accélération de la transformation digitale du commerce en Amérique latine et maintenant à échelle mondiale, est considérée comme l'une des 10 meilleures entreprises de cloud computing public où travailler (selon une liste publiée par Battery Ventures sur la base des données de Glassdoor). La liste, établie par la société d'investissement mondiale Battery Ventures, classe 25 entreprises publiques spécialisées dans le cloud computing et le commerce interentreprises (B2B), ayant obtenu les plus hauts niveaux de satisfaction des employés sur une période d'un an.

Avec une note de 4,56, , la moyenne générale de Glassdoor étant de 3,7. La note moyenne concernant la direction générale est de 3,3 et VTEX a obtenu une note de 4,7. Parallèlement, la note des perspectives commerciales de VTEX (le pourcentage d'employés qui pensent que les résultats vont s'améliorer dans les six prochains mois) est positive et s'élève à 90,3 %, note beaucoup plus élevée que la moyenne de 54 % de Glassdoor.

« Lorsque chaque membre de l'équipe est libre de se sentir soi-même, en faisant de son mieux, nous nous entourons d'individus performants et d'équipes imparables. Offrir un environnement ouvert et accessible aux différentes perspectives renforce notre écosystème ecommerce et élargit notre gamme de produits et services innovants. Nous évoluons tous ensemble », déclare Geraldo Thomaz, founder et co-CEO chez VTEX.

C'est la cinquième année que Battery dresse la liste des entreprises de cloud computing public les mieux notées par leurs employés. De nombreuses entreprises continuent à relever des défis pour faire face à la pandémie. L'édition 2021 souligne la tendance mondiale de modèles tels que le Remote First Mindset, où les employés peuvent avoir la même expérience et le même accès aux outils de travail depuis n'importe quel emplacement.

« La pandémie a fait progresser beaucoup d'entreprises de cloud computing dont les produits contribuent souvent à la transformation digitale. Mais de nombreux PDG ont encore du mal à créer des cultures d'entreprise solides, à embaucher les meilleurs employés et à les retenir dans un environnement incroyablement rapide et imprévisible », explique Neeraj Agrawal, partenaire de Battery Ventures spécialisé dans les investissements dans le cloud. « Les entreprises figurant sur cette liste devraient être fières d'avoir réussi à créer des cultures positives et à promouvoir la satisfaction des employés, ce qui se traduit souvent par une réussite financière. D'un point de vue économique, elles mettent en place des pratiques exemplaires pour d'autres organismes. »

Consultez la liste complète de Battery Ventures concernant les entreprises publiques et privées les mieux notées dans le domaine du cloud, classées par leurs employés, via ce lien.

VTEX (NYSE : VTEX) fournit une solution SaaS omnicanale à destination des grandes entreprises B2C ou B2B, intégrant nativement capacités ecommerce, OMS et marketplace. Notre plateforme permet à nos clients de déployer leur stratégie commerciale dont la création de magasins en ligne, l'intégration et la gestion des commandes sur tous les canaux et la création de marketplaces pour vendre des produits de fournisseurs tiers. Fondé au Brésil, nous avons été le leader de l'accélération de la transformation digitale et ecommerce en Amérique latine et nous poursuivons notre expansion internale dans plus de 32 pays. Notre plateforme est conçue selon des standards et fonctionnalités adaptées aux grandes entreprises. Plus de 2 000 clients nous font confiance avec plus de 2500 boutiques en ligne actives, et comptent sur VTEX pour interagir avec leur clients avec efficacité*. Pour plus d'informations sur les initiatives de VTEX, ainsi que sur les postes à pourvoir, visitez careers.vtex.com.

*Chiffres de l'exercice clos le 31 décembre 2020 .

Battery s'associe à des fondateurs et des équipes de management exceptionnels, développant des entreprises dans des secteurs tels que les logiciels et les services, l'infrastructure d'entreprise, les marketplaces en ligne, la technologie de l'information sanitaire et la technologie industrielle. Fondée en 1983, elle soutient les entreprises à travers toutes les étapes, de la phase de démarrage à la croissance et au rachat, et investit dans le monde entier sur six sites stratégiques : Boston, San Francisco et Menlo Park, Californie ; Herzliya, Israël ; Londres ; et New York. Suivez la société sur Twitter @BatteryVentures, visitez notre site web à l'adresse www.battery.com et trouvez la liste complète des sociétés du portefeuille de Battery ici.

