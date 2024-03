VTEX est une société holding. L'entreprise est engagée dans la fourniture d'une plateforme de commerce numérique de type logiciel-service (SaaS). Elle fournit une plateforme de commerce numérique logiciel-service pour les marques d'entreprise et les détaillants. Sa plateforme permet à ses clients de mettre en œuvre leur stratégie commerciale, notamment en créant des boutiques en ligne, en intégrant et en gérant les commandes sur différents canaux, et en créant des places de marché pour vendre des produits de vendeurs tiers. L'entreprise propose ses solutions pour le commerce interentreprises (B2B), le commerce entre entreprises et consommateurs (B2C), le commerce sans tête, la place de marché du commerce électronique et le commerce omnicanal B2C. Elle propose ses solutions aux secteurs de l'épicerie et de la mode. La plateforme offre une variété de capacités, y compris le Web, le mobile, le commerce conversationnel, l'achat en direct et les ventes en magasin, la gestion des commandes distribuées, la gestion des canaux, la gestion des vendeurs, la gestion du contenu et du catalogue, et l'intégration des canaux d'exécution.

