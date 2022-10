VTEX : et Adyen annoncent un partenariat mondial pour accélérer le déploiement du commerce unifié

Paris, le 19 septembre 2022 - VTEX (NYSE : VTEX), plateforme de commerce digital pour les grandes entreprises et Adyen (AMS : ADYEN), plateforme de technologie financière de nombreuses entreprises leaders dans le monde, annoncent un partenariat mondial afin d'accélérer la croissance des enseignes au travers d'une expérience de commerce unifiée sur tous les points de contact.

Dans un contexte économique mondial ralenti et face à la baisse des ventes e-commerce, les retailers cherchent à améliorer l'expérience du consommateur et à connecter leur écosystème de vente. L'intégration de la plateforme unique d'Adyen avec la plateforme omnicanale de VTEX offre aux commerçants une vue 360° de leurs stocks, de leurs clients et de leurs achats. En ligne ou hors ligne, les enseignes ont la capacité de connecter le fulfillment, différents canaux de vente et le processus de paiement en un seul endroit, et ainsi personnaliser les parcours consommateurs. Ce rapprochement centralise également toutes les données en un point central et offre ainsi une analyse pointue des comportements d'achats, permettant d'orienter les décisions business et faciliter les rapprochements.

Selon un rapport de Forrester, Adyen peut apporter aux commerçants une augmentation de 1,52 % du taux d'autorisation, réduire de 27 % les rétro facturations et générer un retour sur investissement de 186 % sur 3 ans.

« Chez VTEX, nous nous engageons à permettre aux entreprises de piloter l'ensemble de l'écosystème commercial sur notre plateforme », déclare Santiago Naranjo, Chief Revenue Officer chez VTEX. « Grâce à notre partenariat avec Adyen, nous créons un hub digital tout-en-un qui permet aux vendeurs de rencontrer leurs clients où qu'ils soient dans le processus d'achat et de débloquer de nouvelles opportunités de croissance. »

Avec cette solution conjointe, les retailers bénéficient :

D'une sécurité de pointe : en tant que plateforme unique dotée d'une technologie de machine learning et d'une solution anti-fraude intégrée, Adyen apporte des taux d'autorisation plus élevés.

D'une réduction des coûts : Adyen est l'interlocuteur unique pour toute la chaîne de paiement et supprime ainsi les tiers et les multiples contrats avec des prestataires de paiement sur les différents marchés.

D'une mobilité accrue en magasin : les utilisateurs gagnent en mobilité et vivent ainsi une expérience d'achat plus fluide, avec des terminaux de paiement mobiles et une réduction des files d'attente aux caisses.

De données rationalisées : Les données des clients seront consolidées à travers les achats en magasin et en ligne, générant des informations pour la prise de décision, ce qui se traduit par une meilleure expérience client et une grande capacité à personnaliser les offres.

« Le commerce unifié n'est plus un "nice to have", c'est une nécessité », déclare Roelant Prins, directeur commercial d'Adyen. « Les entreprises doivent innover rapidement pour suivre l'évolution des besoins et des attentes des consommateurs. En ajoutant les paiements dans l'écosystème VTEX via Adyen, les détaillants et les entreprises seront en mesure d'unifier tous les canaux sur une seule plateforme, ce qui facilitera la gestion et l'évolution. »

Des retailers internationaux tels que l'enseigne C&A, qui possède des magasins dans de nombreux pays européens, ainsi qu'au Brésil, en Chine et au Mexique est l'un des premiers utilisateurs de cette intégration. La nouvelle offre est disponible immédiatement dans les 38 pays où VTEX est présent.

A propos de VTEX

VTEX (NYSE : VTEX) édite une plateforme de commerce digital SaaS à destination des entreprises internationales B2C ou B2B. Nous permettons à nos clients d'explorer de nouveaux modèles de vente de proposer une expérience d'achat différenciante via une plateforme rapide à déployer, adaptable et complète. Cela comprend la création de sites ecommerce, l'orchestration des commandes sur tous les canaux via des scénarios de fulfillment complexes, et la création d'architectures marketplace ("in", "out", ou en franchise). Fondé au Brésil, VTEX est un leader de l'accélération de la transformation digitale en Amérique latine et se développe mondialement aujourd'hui. Notre plateforme est conçue selon des normes et des fonctionnalités adaptées aux grandes entreprises et groupes internationaux. Plus de 2400 clients nous font confiance et s'appuient sur VTEX pour interagir avec leurs clients par le biais de 3200 sites de vente en ligne actives dans 38 pays. Philippe Peyresaubes dirige le marché français, sur lequel la société est implantée depuis 2021. https://vtex.com/fr-fr/

À propos d'Adyen

Adyen (AMS : Adyen) est la plateforme de paiement privilégiée de nombreuses entreprises leaders, partout dans le monde. Elle est le seul acteur du paiement à proposer une solution unifiée, internationale et omnicanale qui se connecte directement à Visa, Mastercard et à plus de 250 moyens de paiements utilisés dans le monde. Grâce à sa technologie propriétaire et sa maîtrise totale du processus de paiement, Adyen offre les meilleures expériences de paiement possibles en ligne, sur mobile et en boutique. La société a grandi en parallèle de ses clients, dont de nombreux leaders technologiques tels que Uber, Ebay, Spotify, Booking.com et des retailers emblématiques comme H&M, Boulanger, L'Oréal, Etam ou LVMH.

