VTEX : ouvre un bureau à Paris, renforçant ainsi sa présence en Europe

PARIS, 09 février 2022 - VTEX (NYSE: VTEX), la solution omnicanale à destination des grandes marques et des grands retailers, leader de la transformation du ecommerce en Amérique latine et maintenant en expansion mondiale, a récemment inauguré une nouvelle équipe à Paris. Dirigé par Philippe Peyresaubes, directeur général de VTEX France et Senior Vice President EMEA, ce nouveau site permet à l'entreprise de mieux servir ses clients ayant des activités en France, comme Mazda et Motorola, et de développer sa présence sur le territoire français.

La solution omnicanale des grandes entreprises est au service de 2 500 sites de commerce en ligne actifs dans 32 pays. VTEX travaille également avec plusieurs grandes entreprises françaises dans le monde, telles que Carrefour et L'Oréal. Groupe Stars, le groupe français propriétaire de teleshopping.fr et de m6boutique.com, est la dernière entreprise à rejoindre la clientèle de la plateforme de commerce digital en France.

L'équipe locale devrait s'agrandir rapidement avec les importantes ouvertures de postes prévues dans les mois à venir. VTEX compte déjà plus de 1 600 experts en ecommerce à travers le monde.

« Nous constatons un engouement pour une technologie de commerce digital innovante et fonctionnelle en France, car certaines des solutions actuellement proposées sur le continent européen ne répondent plus aux attentes des clients. C'est pourquoi nous avons saisie la belle opportunité que présente la France pour VTEX, en proposant une technologie moderne,en avance sur le marché. Tout cela grâce à une logique du SaaS combinée à une architecture souple et modulable qui nous permet de couvrir un large champ fonctionnel, du D2C au B2B », déclare Philippe Peyresaubes.

Déjà implantée dans 5 pays d'Europe (Royaume-Uni, Portugal, Espagne, Italie, et Roumanie) l'entreprise a renforcé son expansion mondiale, dans le cadre de sa stratégie commerciale suite à sa récente introduction à la bourse de New York (NYSE, en juillet 2021).

La France représente le 7e marché de'ecommerce en termes de croissance dans le monde et le 3e en Europe. Source : enquête de J.P. Morgan¹

Le pays est considéré comme l'un des marchés les plus aboutis en matière de ecommerce, présentant des perspectives de croissance fortes pour les entreprises en ligne qui cherchent à rationaliser leur ensemble de technologies ecommerce, à réduire leur coût Total Cost of Ownership (TCO) et à résoudre le Channel Conflict Management grâce à une plateforme tout-en-un.

VTEX (NYSE : VTEX) fournit une solution SaaS omnicanale à destination des grandes entreprises B2C ou B2B, intégrant nativement capacités ecommerce, OMS et marketplace. Notre plateforme permet à nos clients d'exécuter leur stratégie commerciale, y compris la création de magasins en ligne, l'intégration et la gestion des commandes sur tous les canaux et la création de marketplaces pour vendre des produits de fournisseurs tiers. Fondé au Brésil, nous sommes un leader dans l'accélération de la transformation du ecommerce en Amérique latine et nous nous développons à l'échelle mondiale. Notre plateforme est conçue selon des standards et fonctionnalités adaptées aux grandes entreprises. Plus de 2 000 clients nous font confiance avec plus de 2500 boutiques en ligne actives, et comptent sur VTEX pour interagir avec leur clients avec efficacité*.

*Chiffres de l'exercice clos le 31 décembre 2020

