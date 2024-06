vTv Therapeutics Inc. a annoncé que le premier patient a été examiné dans le cadre de l'étude pivot CATT1 de la société, qui évalue la cadisegliatine comme traitement complémentaire du diabète de type 1 (T1D). CATT1 est conçu pour être une étude d'enregistrement et est l'un des nombreux essais qui formeront le cœur de la demande réglementaire pour la cadisegliatine, un activateur de la glucokinase oral, sélectif du foie, potentiellement premier de sa catégorie pour le DT1, qui a été administré à plus de 500 sujets à ce jour, dont 300 patients atteints de DT1 et de diabète de type 2 (DT2). CATT1 est conçu pour être une étude d'enregistrement.

