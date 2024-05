Vukile Property Fund Limited est spécialisé dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers (centres commerciaux, sites industriels et bureaux). A fin mars 2021, le portefeuille immobilier, composé de 74 actifs, s'élève, en valeur de marché, à 32,6 MdsZAR pour une surface locative totale de 1 853 584 m2. La répartition du portefeuille en valeur est la suivante : Afrique du Sud (47,6%) et Espagne (52,4%).

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial