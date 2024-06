Le ministère allemand de l'économie a déclaré vendredi qu'il préparait une loi visant à accélérer les procédures d'approbation des installations géothermiques, des pompes à chaleur et des systèmes de stockage de la chaleur, alors que Berlin vise à éliminer progressivement les combustibles fossiles de son système de chauffage d'ici à 2045.

L'Allemagne abrite l'une des plus grandes réserves géothermiques d'Europe, qui est restée largement inexploitée en raison de l'opposition locale et d'obstacles bureaucratiques.

La hausse des prix de l'énergie en 2022 a suscité un regain d'intérêt pour cette source d'énergie renouvelable. De grandes entreprises municipales et des sociétés allemandes et internationales spécialisées dans les combustibles fossiles étudient les possibilités d'investissement dans le pays.

Le secteur de l'énergie géothermique de la plus grande économie d'Europe réclame une loi pour développer le potentiel de cette source d'énergie et éliminer de nombreux obstacles, notamment l'opposition locale aux forages et les faibles subventions gouvernementales.

L'énergie géothermique pourrait couvrir plus d'un quart de la demande annuelle de chaleur de l'Allemagne, avec un potentiel de production de plus de 300 térawattheures, comme l'a montré une étude de l'Institut Fraunhofer l'année dernière.

Le producteur d'énergie géothermique et de lithium Vulcan Energy Resources, qui est coté à la fois en Australie et en Allemagne, a qualifié la loi d'"étape pionnière et tournée vers l'avenir".

"Nous pensons que la chaleur et l'électricité géothermiques ne sont pas seulement une pierre angulaire de l'avenir de l'Allemagne en matière d'énergie renouvelable, mais aussi un élément essentiel pour assurer la sécurité énergétique, réduire les émissions de carbone et favoriser une croissance économique durable", a déclaré Cris Moreno, PDG de Vulcan Energy Resources.

Le projet de loi vise à rationaliser les procédures bureaucratiques et à lever les obstacles juridiques afin de favoriser une expansion plus rapide et plus efficace des sources de chaleur renouvelables.

"Comme pour les éoliennes et les systèmes photovoltaïques, les systèmes de production d'énergie géothermique, les pompes à chaleur et les systèmes de stockage de la chaleur devraient également bénéficier d'un intérêt public supérieur", a déclaré le ministère, ajoutant que certaines procédures d'approbation des projets géothermiques prennent actuellement des années.

Berlin a pour objectif d'accroître la production d'énergie géothermique afin d'alimenter le réseau de chauffage avec dix fois plus d'énergie qu'aujourd'hui d'ici 2030, a déclaré M. Scholz l'année dernière, ajoutant que le nombre de centrales géothermiques passerait de 42 à 54 à l'avenir.

"D'ici 2030, 10 térawattheures (TWh) devraient être produits à partir de l'énergie géothermique. La loi en pose les bases", a ajouté le ministère. (Reportage de Riham Alkousaa ; Reportage complémentaire de Christoph Steitz ; Rédaction d'Anil D'Silva)