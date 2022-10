Stellantis et GME Resources concluent un accord sur le nickel et le cobalt pour la production de batteries

Le constructeur automobile Stellantis a signé un accord préliminaire non contraignant avec GME Resources pour décrocher des approvisionnements en sulfate de nickel et de cobalt pour les batteries des véhicules électriques (VE), ont déclaré les deux sociétés lundi.

L'accord marque une nouvelle étape dans la démarche du quatrième plus grand constructeur automobile au monde pour sécuriser l'approvisionnement en métaux nécessaires aux batteries qui alimentent les véhicules électriques, en prévision d'une augmentation de la demande mondiale liée à la transition vers une mobilité plus propre.

Plus tôt cette année, le groupe franco-italien a signé un accord d'approvisionnement en lithium avec le développeur Vulcan Energy Resources et a déclaré qu'il investirait 50 millions d'euros (48,6 millions de dollars) pour acquérir une participation de 8 % dans ce dernier.

Stellantis et la société minière GME ont déclaré dans un communiqué lundi que le mémorandum "représente la première étape vers un partenariat potentiel à long terme".

Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

L'approvisionnement proviendra d'un projet minier avancé de nickel et de cobalt en Australie occidentale appelé "NiWest", que GME développe actuellement, avec une production prévue d'environ 90 000 tonnes par an de sulfate de nickel et de cobalt de qualité batterie.

Une étude de faisabilité pour NiWest doit commencer ce mois-ci, ont déclaré les sociétés.

Maxime Picat, Chief Purchasing and Supply Chain Officer de Stellantis, a déclaré que le fait de décrocher les sources de matières premières et l'approvisionnement en batteries renforcerait la chaîne de valeur du groupe pour la production de VE et soutiendrait son objectif de décarbonisation.

Stellantis, propriétaire de marques telles que Jeep, Peugeot, Fiat, Citroën, Maserati et Opel, s'est engagé à réaliser 100 % de ses ventes en Europe et 50 % de ses ventes aux États-Unis avec des véhicules électriques à batterie d'ici 2030. (1 $ = 1,0286 euros)