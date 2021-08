Vulcan Energy Resources : Renault signe un accord sur cinq ans avec Vulcan Energy pour du lithium 02/08/2021 | 02:18 Envoyer par e-mail :

2 août (Reuters) - La start-up australo-allemande Vulcan Energy Resources a annoncé lundi avoir signé un accord pour fournir du lithium à Renault, alors que les constructeurs de véhicules électriques cherchent à verrouiller des livraisons de ce métal de batterie en amont d'une attendue flambée de la demande. Dans un communiqué commun, les deux groupes ont indiqué que Vulcan allait fournir chaque année, à compter de 2026 et pour une durée de cinq ans, de 6.000 à 17.000 tonnes de lithium à Renault depuis une saumure géothermique en Allemagne. Ce contrat sera renouvelable d'un commun accord. Renault s'est fixé pour objectif de vendre 90% de véhicules électriques d'ici 2030. Le constructeur automobile français a dit avoir été séduit par le processus de production, sans émissions de carbone, de Vulcan, qui prévoit d'investir 1,7 milliard d'euros pour construire des stations et centres d'extraction de lithium avec l'objectif de débuter sa production en 2024. Vulcan a signé le mois dernier un MoU avec Stellantis, lequel a annoncé un plan d'investissement de plus de 30 milliards d'euros d'ici 2025 dans le développement de véhicules électriques. (Reportage Ernest Scheyder; version française Jean Terzian)

