Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a exclu mercredi d'exproprier la mine de l'entreprise de construction américaine Vulcan Materials, mais a déclaré que le terrain où elle est exploitée resterait fermé au moins jusqu'à la fin de son mandat.

Lors de sa conférence de presse habituelle, M. Lopez Obrador a accusé l'entreprise, qui extrait du calcaire dans le sud du pays, de porter atteinte à l'environnement. L'entreprise a nié ces accusations.

"Tant que je serai président, nous ne permettrons pas que l'environnement soit détruit", a déclaré M. Lopez Obrador.

Les autorités mexicaines ont ordonné l'arrêt de l'extraction de calcaire dans l'unité minière de Vulcan dans l'État côtier de Quintana Roo en 2022, au motif que l'entreprise avait causé des dommages à l'environnement. Quintana Roo est situé sur la péninsule du Yucatan et comprend des destinations touristiques populaires telles que Cancun et Cozumel.

Vulcan Minerals a qualifié les ordres de fermeture d'"inattendus" et d'illégaux. Depuis lors, l'entreprise n'a pas pu exporter sa production et réclame plus de 1,5 milliard de dollars de compensation par l'intermédiaire du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).

L'entreprise n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur les nouvelles remarques du président.

Les tensions se sont accrues l'année dernière, lorsque l'entreprise a annoncé que les forces de sécurité mexicaines avaient pris possession de son terminal portuaire dans le sud du Mexique.

L'année dernière, M. Lopez Obrador a également présenté des plans visant à offrir 6,5 milliards de pesos (391,20 millions de dollars) pour acheter le terrain où Vulcan Materials opère et résoudre le différend.

"Le site est fermé et ils ne pourront pas travailler", a déclaré M. Lopez Obrador mercredi. (1 $ = 16,6154 pesos mexicains)