Les investissements miniers au Mexique devraient rester largement stables en 2024 par rapport à l'année dernière, à environ 5 milliards de dollars, mais de nouvelles réglementations pourraient entraver le développement de nouveaux projets miniers, a déclaré mercredi la chambre minière du pays, Camimex.

Le niveau d'investissement pour 2023 a chuté de 5,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,96 milliards de dollars, a déclaré Camimex, dans un contexte d'incertitude après le durcissement des réglementations pour les nouveaux projets.

La réforme, promue par le gouvernement du président Andres Manuel Lopez Obrador, raccourcit les concessions dans le secteur minier de 50 à 30 ans et renforce les permis d'extraction d'eau, alors que le pays est confronté à des pénuries prolongées et à un climat plus chaud.

Le président de Camimex, Jaime Gutierrez, a déclaré lors d'une présentation que les investissements de cette année seraient principalement consacrés à l'expansion et à la modification des mines existantes, en raison de la "grande limitation en termes de nouveaux projets".

La hausse des prix internationaux des matières premières cette année devrait se traduire par une augmentation des revenus des producteurs locaux, a-t-il ajouté, après une année 2023 "difficile" en raison des tendances mondiales défavorables et de l'effet de la nouvelle réglementation.

La production de métaux au Mexique a représenté quelque 261,1 milliards de pesos mexicains (14,7 milliards de dollars) l'année dernière selon Camimex, soit une baisse de 18 % par rapport à 2022, tandis que les contributions fiscales du secteur ont chuté de 32 % d'une année sur l'autre.

M. Gutierrez a indiqué que des représentants de l'industrie avaient fait part de leurs préoccupations concernant le secteur à des fonctionnaires de la présidente élue du Mexique, Claudia Sheinbaum, qui doit prendre ses fonctions en octobre.

"Je pense qu'elle (Sheinbaum) est tout à fait consciente de la nécessité d'accroître les possibilités économiques dans le pays et que cela ne sera possible que si elle soutient l'industrie minière", a déclaré M. Gutierrez.

Camimex réunit les plus grands acteurs industriels du pays, tels que Grupo Mexico, l'un des principaux producteurs de cuivre au monde, et Industrias Peñoles, l'un des plus grands producteurs d'argent raffiné.

Le gouvernement mexicain s'est opposé à plusieurs mineurs cette année, comme Vulcan Materials, dont la mine de calcaire située à proximité de stations touristiques populaires des Caraïbes a été accusée par le gouvernement de causer des dommages à l'environnement, ce que l'entreprise a nié.

Le Mexique est le premier producteur mondial d'argent et un important fournisseur d'or et de cuivre. Son industrie minière représente environ 2,5 % du produit intérieur brut. (1 $ = 17,8084 pesos mexicains) (Reportage de Marion Giraldo ; Rédaction de Sarah Morland ; Montage de Anthony Esposito et Sandra Maler)