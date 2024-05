Vulcan Materials Company est spécialisé dans la production et la commercialisation de matériaux de construction. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit : - granulats (76,9%) : moellons concassés, sable, gravier, etc. ; - asphalte (15,5%) ; - béton (7,5%) : béton prêt à l'emploi, béton préfabriqué, béton précontraint, etc. ; - calcium (0,1%). La majorité du CA est réalisée aux Etats-Unis.

Secteur Matériaux de construction