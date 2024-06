Vultus AB (publ) a conclu un partenariat avec la société norvégienne de technologie agricole Agdir AS ("Agdir"), qui combine les offres des deux sociétés en matière de gestion agricole et d'analyses spécifiques aux cultures. Grâce à ce partenariat, Vultus et Agdir fourniront conjointement une solution complète de gestion agricole permettant aux agriculteurs de planifier leurs activités et de bénéficier d'une aide à la décision spécifique aux cultures. Le partenariat comprend un modèle de partage des revenus entre les entreprises pour les organisations et les membres affiliés et futurs.

Vultus a conclu un partenariat et un accord avec la société norvégienne de technologie agricole Agdir sur la base d'un modèle de partage des revenus, dans lequel les analyses de Vultus sont intégrées au cours du troisième trimestre 2024. Agdir fournit une plateforme de gestion agricole où les agriculteurs peuvent gérer et planifier les opérations agricoles en fonction des ressources et des objectifs de production.

Aux analyses de Vultus s'ajoutent des recommandations spécifiques aux cultures et une aide à la décision pour la gestion du cycle de vie des cultures.