L'intégration et la collaboration de ces nouvelles entités avec Captana, Markethub et Engage nous permet de travailler à des solutions très innovantes et à forte valeur ajoutée pour nos clients, qui seront lancées en 2024. En parallèle nous avons commencé à recruter des équipes à l'international pour l'expansion de ces solutions, notamment aux États-Unis. Ces solutions innovantes prennent un certain temps à décoller car elles nécessitent des changements importants en matière d'organisation et de processus opérationnels chez nos clients pour générer les bénéfices potentiels importants qu'elles recèlent. Mais nos clients sont aujourd'hui convaincus que digitalisation, automatisation, vision par ordinateur et IA apporteront au commerce une révolution majeure, et nous sommes désormais en pointe sur tous les fronts dans cette révolution. En parallèle, notre base installée cloud a progressé rapidement en 2023 pour atteindre plus de 17 000 magasins et 82 millions d'EEG. Et cette dynamique va continuer d'accélérer.

2023 a également été l'année d'avancées notables dans notre politique RSE. Nous avons poursuivi la réduction de notre intensité carbone et avons formalisé les objectifs de notre trajectoire de réduction des émissions carbone à l'horizon 2030 dans le cadre méthodologique international de référence SBTi.

Notre stratégie R&D continue de se focaliser sur les objectifs de notre feuille de route pour un commerce positif, avec des solutions qui aident nos clients à développer un E-commerce local et bas carbone, à réduire le gaspillage alimentaire, à favoriser une consommation responsable et à contribuer à des emplois locaux à plus forte valeur ajoutée. Conscient que la vraie force de notre groupe réside dans nos près de 850 collaborateurs de 40 nationalités, et convaincu que la motivation est le premier moteur de la performance, nous avons continué à favoriser un environnement de travail passionnant, motivant et épanouissant.