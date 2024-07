"La digitalisation de ses magasins permet à Hy-Vee de créer une expérience plus riche pour les collaborateurs et les clients, à travers une innovation centrée sur l'humain. Grâce à l'automatisation, l'enseigne a plus de temps pour se connecter avec le consommateur d'aujourd'hui, à l'endroit et au moment où il en a besoin. Alors que le commerce physique évolue rapidement, la mission de

Des Moines, Etats-Unis& Nanterre, France - Hy-Vee, enseigne américaine spécialisée dans l'alimentaire et détenue par ses collaborateurs, qui exploite plus de 570 magasins dans neuf états du Midwest et affiche un chiffre d'affaires de plus de 13 milliards de dollars par an, annonce aujourd'hui avoir déployé différentes solutions digitales de VusionGroup pour améliorer l'expérience d'achat de ses clients.

Communiqué de presse 10 juillet 2024

VusionGroup est d'aider les distributeurs tels que Hy-Vee à se developper et à réaliser leur transformation digitale", conclut Philippe Bottine, CEO North America et Directeur Général

Adjoint de VusionGroup.

A propos de Hy-Vee

Hy-Vee, Inc. is an employee-owned corporation operating more than 570 business units across nine Midwestern states with sales of more than $13 billion annually. The supermarket chain is synonymous with quality, variety, convenience, healthy lifestyles, culinary expertise and superior customer service. Hy-Vee ranks in the Top 5 Most Trusted Brands and has been named one of America's Top 3 favorite grocery stores. The company's more than 75,000 employees provide "A Helpful Smile in Every Aisle" to customers every day. For additional information, visit www.hy-vee.com.

A propos de VusionGroup

VusionGroup est le N°1 mondial des solutions de digitalisation du commerce, qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

Les technologies IoT & Data développées par le Groupe permettent aux enseignes de transformer leurs magasins en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. Nos solutions améliorent la performance des points de vente, facilitent une collaboration plus fluide entre marques et enseignes, améliorent l'expérience client et des équipes en magasin, tout en permettant une réduction du gaspillage et de l'empreinte carbone du commerce.

VusionGroup comporte six familles de solutions qui exploitent tout le potentiel des technologies IoT, Cloud, Data et IA au service de la modernisation du commerce : SESimagotag (Étiquettes électroniques et digitalisation des étagères) et VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles).

VusionGroup est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2023 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

VusionGroup est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris Code Mnemo : VU - Code ISIN : FR0010282822

www.vusion.com

