VusionGroup signe un nouveau contrat avec une enseigne du Top 30 américain

Ace Hardware a sélectionné VusionGroup pour sa technologie et ses solutions innovantes, conçues tant pour les clients que les employés. Les étiquettes électroniques de VusionGroup connectées à VusionCloud et VusionOX, le système d'exploitation IoT développé par le Groupe et basé sur la technologie Bluetooth Low Energy (BLE), permettent à Ace Hardware de mettre à jour les prix en magasin en quelques secondes, assurant ainsi une gestion des prix simple et sans erreur. Cette digitalisation des rayons rend l'ensemble des collaborateurs plus agiles, réactifs et précis, tout en consacrant davantage de temps à la relation client. Ace Hardware améliore également de manière significative les opérations en magasins grâce à la plateforme VusionCloud, qui permet de suivre, contrôler et gérer à distance les étiquettes électroniques et l'IoT en rayons. La préparation de commandes en magasin est également optimisée grâce aux LED clignotantes des étiquettes et aux fonctionnalités "put to light" et "pick to light" facilitant le parcours des clients et des collaborateurs en magasin.

"Nous sommes honorés de nous associer à Ace Hardware, un pionnier dans le secteur du bricolage, en particulier à l'occasion de leur centenaire", a déclaré Philippe Bottine, CEO Americas et Directeur Général Adjoint de VusionGroup. "Ce partenariat marque une étape importante pour VusionGroup. Il étend notre présence en Amérique du Nord et renforce notre engagement à offrir des solutions innovantes aux meilleurs enseignes du pays, dans tous les secteurs."

Ace Hardware Corporation is a globally recognized hardware retailer that operates more than 5,000 stores around the world, with a total annual revenue of approximately $6.9 billion. Known for its commitment to providing high-quality home improvement and gardening products, Ace Hardware prides itself on a legacy of convenience, reliability, and expertise in customer service. Frequently ranked as one of America's favorite home improvement stores, Ace Hardware's network of independent retailers ensures personalized service and community involvement known as 'The Helpful Place.' For more information, please visit www.acehardware.com.

VusionGroup (ex-SES-imagotag) est le N°1 mondial des solutions de digitalisation du commerce, qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

Les technologies IoT & Data développées par le Groupe permettent aux enseignes de transformer leurs magasins en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. Nos solutions améliorent la performance des points de vente, facilitent une collaboration plus fluide entre marques et enseignes, améliorent l'expérience client et des équipes en magasin, tout en permettant une réduction du gaspillage et de l'empreinte carbone du commerce.

VusionGroup comporte six familles de solutions qui exploitent tout le potentiel des technologies IoT, Cloud, Data et IA au service de la modernisation du commerce : SESimagotag (Étiquettes électroniques et digitalisation des étagères) et VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles).

VusionGroup est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2023 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

VusionGroup est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris Code Mnemo : VU - Code ISIN : FR0010282822

