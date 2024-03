VusionGroup : Les résultats annuels de 2023 seront publiés le 27 mars 2024

VusionGroup (Euronext : VU, FR0010282822), leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique, annonce aujourd'hui que les résultats financiers du groupe de l'exercice 2023 seront publiés le 27 mars 2024 après bourse, au lieu du 28 mars afin d'éviter la publication des résultats la veille d'un jour férié sur certains marchés.

A propos de VusionGroup

VusionGroup (ex-SES-imagotag) est le N°1 mondial des solutions de digitalisation du commerce, qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

Les technologies IoT & Data développées par le Groupe permettent aux enseignes de transformer leurs magasins en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. Nos solutions améliorent la performance des points de vente, facilitent une collaboration plus fluide entre marques et enseignes, améliorent l'expérience client et des équipes en magasin, tout en permettant une réduction du gaspillage et de l'empreinte carbone du commerce.

VusionGroup comporte six familles de solutions qui exploitent tout le potentiel des technologies IoT, Cloud, Data et IA au service de la modernisation du commerce : SESimagotag (Étiquettes électroniques et digitalisation des étagères) et VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles).

VusionGroup est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2023 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

VusionGroup est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris et intègre l'indice SBF 120. Code Mnemo : VU – Code ISIN : FR0010282822

www.vusion.com

Relations investisseurs : Labrador – Raquel Lizarraga / +33 (0)6 46 71 55 20 / raquel.lizarraga.ext@vusion.com

Contact presse : SES-imagotag@publicisconsultants.com

