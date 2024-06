Vuzix Corporation est engagée dans la conception, la fabrication, le marketing et la vente de dispositifs informatiques et d'affichage portables de réalité augmentée. L'entreprise propose ses produits sous la forme de lunettes intelligentes et de lunettes de réalité augmentée (AR). Ses dispositifs comprennent des caméras, des capteurs et un ordinateur qui permettent à l'utilisateur de visualiser, d'enregistrer et d'interagir avec des contenus vidéo et numériques, tels que des données informatiques, Internet et des applications de divertissement. Ses produits d'affichage portables intègrent la technologie du micro-affichage avec l'optique pour produire des moteurs d'affichage compacts à haute résolution. Ses produits comprennent les lunettes intelligentes M400 et M4000 (série M), les lunettes intelligentes Vuzix Blade, les lunettes intelligentes Vuzix Shield, les lunettes intelligentes Vuzix Ultralite et le logiciel de mobilité Mobilium Logistics. Elle détient plus de 375 brevets et brevets en instance, ainsi que de nombreuses licences de propriété intellectuelle dans le domaine des lunettes vidéo. Elle propose également des solutions logistiques SaaS (Software-as-a-Service) certifiées SAP, par l'intermédiaire de sa filiale Moviynt.

Secteur Equipements et pièces électroniques