Vysarn Limited a annoncé la nomination de M. Steve Dropulich au poste de Chief Operating Officer (COO). M. Dropulich est un vétéran de 30 ans dans le secteur australien de l'énergie et des services d'infrastructure. Il a créé et dirigé des sociétés contractantes leaders sur le marché en occupant des postes de direction dans des entreprises publiques et privées. Au cours de sa carrière, M. Dropulich a acquis une vaste expérience de la gestion financière et commerciale, de la mise en place d'équipes performantes, de l'élaboration et de l'exécution de stratégies, ainsi que de la conduite de l'excellence opérationnelle.

Avant de rejoindre Vysarn, M. Dropulich a été l'un des fondateurs du groupe de services énergétiques et d'infrastructure Valmec Limited, coté à l'ASX, dont il a été le directeur général pendant plus de 10 ans, jusqu'à son acquisition en 2021 par la société française Altrad Group. Après l'acquisition, M. Dropulich a occupé le poste de directeur exécutif des opérations d'Altrad pour la région australienne. M. Dropulich est titulaire d'une licence en comptabilité et en droit des affaires, il est expert-comptable et membre de l'Australian Institute of Company Directors.

Comme l'a déjà indiqué la société, pour préparer la prochaine étape de la croissance de Vysarn, un niveau approprié d'investissement sera réalisé dans les ressources humaines clés afin d'accroître la profondeur et la capacité de l'équipe de direction de la société.