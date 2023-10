Vystar Corporation utilise une technologie brevetée pour produire une gamme de purificateurs d'air qui détruisent les virus et les bactéries grâce à l'utilisation de la lumière ultraviolette. Elle est également le créateur et le propriétaire du latex de caoutchouc naturel (NRL) Vytex, utilisé principalement dans divers produits de literie. Elle utilise la technologie brevetée de purification de l'air ViraTech, qui détruit environ 99 % des bactéries et des virus et réduit les concentrations d'odeurs et de composés organiques volatils (COV). La gamme de produits RxAir comprend le purificateur d'air résidentiel sans filtre RxAir, le purificateur d'air sans filtre de classe II RX400 agréé par la FDA et le purificateur d'air commercial de classe II RX3000 agréé par la FDA. La ligne de produits RxAir de la société utilise 48 pouces de lampes UV germicides à haute intensité qui détruisent les bactéries, les virus et autres germes au lieu de simplement les piéger, ce qui la différencie des unités de filtration d'air ordinaires. Elle vend les unités résidentielles et commerciales RxAir par l'intermédiaire de plusieurs distributeurs et de son site web.

Secteur Pneumatiques