VZ Holding AG est une société holding basée en Suisse qui fournit des services de conseil financier. Elle conseille les particuliers et les entreprises sur divers aspects de l'investissement, du crédit hypothécaire, de la fiscalité, de l'assurance, de la retraite et de la planification successorale. La société opère dans deux secteurs d'activité : le secteur de la clientèle privée et le secteur de la clientèle d'entreprise. Le segment de la clientèle privée se concentre sur les services de conseil financier et de gestion de patrimoine, ainsi que sur les services bancaires, destinés aux particuliers fortunés âgés de 50 ans ou plus. Le segment de la clientèle entreprises se concentre sur les activités de conseil en matière de prévoyance, d'assurance et de gestion des risques, et coopère dans le cadre d'un mandat de gestion d'assurance. Le service clé de ce segment est l'administration de solutions de fonds de pension, ainsi que la gestion de fonds de pension. La société opère par le biais de filiales à 100% en Suisse et en Allemagne, ainsi que par le biais d'une filiale minoritaire Frueh & Partner Vermoegensverwalt AG.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds