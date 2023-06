VZ Holding AG: Changements au sein de la Direction du Groupe VZ

VZ Holding AG / Mot-clé(s) : Identité

Changements au sein de la Direction du Groupe VZ



28.06.2023

Zoug, le 28 juin 2023 – Tom Friess et Lorenz Heim font partie de la Direction du Groupe VZ depuis plus de 20 ans. Tom Friess dirige les activités en Allemagne et Lorenz Heim, la plateforme hypothécaire de VZ. Fin septembre 2023, ils quitteront tous deux la Direction de leur propre initiative afin de lever le pied. Ils continueront de travailler pour le Groupe VZ, mais occuperont une nouvelle fonction.



À partir du 1er octobre 2023, Giulio Vitarelli, CEO du Groupe, représentera les activités en Allemagne au sein de la Direction et Marc Weber, CEO de VZ Banque de Dépôt, prendra en charge les activités hypothécaires en plus de ses tâches actuelles. La Direction comptera donc deux membres de moins, soit sept membres. Le Conseil d’administration remercie Tom Friess et Lorenz Heim pour leur remarquable engagement durant ces nombreuses années passées au sein de la Direction et se réjouit de poursuivre la collaboration avec eux.



Interlocuteurs

Adriano Pavone Petra Märk Responsable des relations médias Head Investor Relations Téléphone : +41 44 207 25 22 Téléphone : +41 44 207 26 27 E-mail : adriano.pavone@vzch.com E-mail : petra.maerk@vzch.com

VZ est un prestataire suisse et indépendant de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en planification de retraite, en planification successorale et en gestion de fortune pour les particuliers ainsi que la gestion des assurances et de la prévoyance professionnelle pour les entreprises comptent parmi les principales prestations du Groupe VZ. VZ Holding SA a son siège à Zoug, VZ dispose en outre de 40 succursales dans la Suisse, en Allemagne et en Angleterre.