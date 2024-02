VZ Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

VZ Holding AG: Le Groupe VZ enregistre une croissance supérieure à la moyenne



29.02.2024 / 06:30 CET/CEST

Zoug, le 29 février 2024 – Le Groupe VZ a augmenté son produit d’exploitation de 14,8 % à 463,8 millions de francs par rapport à 2022. Le bénéfice a progressé pour atteindre 187,0 millions de francs, soit une hausse de 23,5 %. Giulio Vitarelli s’attend à ce que la croissance du résultat et du bénéfice s’inscrive dans la moyenne à long terme pour l’exercice 2024. L’Assemblée générale statuera en outre sur l’élection de deux membres au Conseil d’administration.



Le bénéfice augmente de 23,5 %

L’activité du Groupe VZ a enregistré une évolution positive. Le produit d’exploitation s’est inscrit en hausse de 14,8 % pour s’établir à 463,8 millions de francs contre 403,9 millions de francs l’exercice précédent. Les revenus des actifs sous gestion constituent la principale source de revenus. Ils ont augmenté de 7,4 %, tandis que les produits bancaires ont enregistré une progression exceptionnelle, essentiellement sous l’effet de la hausse des taux d’intérêt. Comme prévu, la croissance s’est accélérée au second semestre en raison d’une base de comparaison plus basse l’année dernière.



La demande de services de conseil continue d’augmenter

La demande suit une tendance haussière à long terme, soutenue par l’évolution démographique et les réformes en profondeur du système de prévoyance suisse. En 2023, le Groupe VZ a poursuivi le développement de ses capacités de conseil et de son réseau de succursales, ce qui lui a permis d’augmenter son rayon d’action dans son segment cible, comme en témoigne la forte croissance des honoraires de conseil (+19,2%). Au niveau des services de plateforme, l’acquisition nette de clientes et clients s’est à nouveau inscrite en hausse (+ 8000 environ). Compte tenu des conditions de marché difficiles, l’afflux net d’argent frais a légèrement diminué par rapport à l’exercice précédent (4,4 milliards contre 4,6 milliards de francs).



Bilan stable et dividende en hausse

À 5,9 milliards de francs l’an dernier, le total du bilan a progressé pour s’établir à 6,5 milliards de francs, surtout grâce à l’augmentation des dépôts des clients. La dotation en fonds propres du Groupe VZ reste nettement supérieure à la moyenne du secteur. Avec un ratio de fonds propres « dur» (CET 1) de 26,2 %, la capitalisation du Groupe reste très solide. Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de porter le dividende de 1,74 à 2,24 francs par action. La part du bénéfice distribué augmente ainsi comme prévu de 46 à 48 %.



Perspectives

« Dans les années à venir, nous allons renforcer notre capacité de conseil au fur et à mesure que la demande augmente », déclare Giulio Vitarelli, président de la Direction générale. « Si les marchés financiers restent stables, la croissance du résultat et du bénéfice devrait s’inscrire dans la moyenne à long terme pour l’exercice 2024. Nous prévoyons une augmentation plus forte au premier semestre qu’au second en raison des effets de base. », conclut-il.



Élargissement du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 8 avril 2024 d’élire deux nouveaux membres. Nadia Tarolli Schmidt est associée au sein de l’étude d’avocats bâloise VISCHER. Titulaire d’un brevet d’avocat et d’un diplôme fédéral d’experte fiscale, elle est spécialisée dans les domaines de la fiscalité, de la prévoyance professionnelle, de la banque et de la finance. Henriette Wendt est Chief Operating Officer d’Axpo Holding. Titulaire d’un Master in Business Strategy de l’ESSEC de Paris, elle apporte une expérience internationale, notamment dans le domaine des technologies. « Nous sommes heureux de pouvoir proposer à l’Assemblée générale la candidature de deux nouveaux membres aussi chevronnés, qui complètent notre comité de manière optimale, tant sur le plan personnel que professionnel », déclare Matthias Reinhart, président du Conseil d’administration du Groupe VZ.



Rapport annuel

Le rapport annuel détaillé ainsi que la présentation à l’intention des investisseurs peuvent être téléchargés dans la rubrique « Investor Relations » sur le site www.vzch.com.



Conférence téléphonique

Les journalistes et les analystes peuvent discuter des résultats du Groupe VZ aujourd’hui avec Giulio Vitarelli (président de la Direction Générale) et Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer) à l’occasion d’une conférence téléphonique. Adriano Pavone ou Petra Märk vous fourniront les détails relatifs à la conférence téléphonique.



Interlocuteurs

Adriano Pavone Petra Märk Responsable des relations médias Head Investor Relations Téléphone : +41 44 207 25 22 Téléphone : +41 44 207 26 27 E-mail : adriano.pavone@vzch.com E-mail : petra.maerk@vzch.com

Compte de résultat (en CHF '000) 2023 20221 Produits d’exploitation 463’842 403’900 Charges d’exploitation 244’922 227’597 Résultat d’exploitation (EBIT) 218’920 176’303 Bénéfice net 187’022 151’385 1 Ajustement rétroactif après entrée en vigueur de la norme IFRS 17 ; détails en p. 68 du rapport financier.

Pour mesurer notre performance, nous utilisons des indicateurs alternatifs de performance non définis par les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Vous trouverez des informations détaillées sur ce point dans le récapitulatif à la page 194 du rapport annuel 2023 (disponible en allemand et en anglais).VZ est un prestataire suisse et indépendant de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en planification de retraite, en planification successorale et en gestion de fortune pour les particuliers ainsi que la gestion des assurances et de la prévoyance professionnelle pour les entreprises comptent parmi les principales prestations du Groupe VZ. VZ Holding SA a son siège à Zoug, VZ dispose en outre de 42 succursales dans la Suisse, en Allemagne et en Angleterre.Ce communiqué de presse contient des déclarations faisant référence à l’avenir. Les résultats effectifs dépendent de facteurs, de risques et d’incertitudes connus et non connus. C’est pour cette raison que ceux-ci peuvent s’écarter des résultats, des performances et des acquis auxquels ces déclarations font référence. Dans ce contexte, personne ne peut s’appuyer sur ces déclarations faisant référence à l’avenir. Le Groupe VZ n’assume aucune responsabilité concernant l’actualisation de telles déclarations ou leur adaptation aux évolutions et événements futurs.

Bilan (en CHF '000) 31.12.2023 31.12.20221 Total du bilan 6’535’708 5’945’986 Fonds propres 926’117 770’963 Liquidités nettes 844’035 686’276 1 Ajustement rétroactif après entrée en vigueur de la norme IFRS 17 ; détails en p. 68 du rapport financier.

Fonds propres 31.12.2023 31.12.20221 Ratio de fonds propres 14.2 % 13.0 % Ratio de fonds propres de base durs (ratio CET 1) 26.2 % 25.2 % Ratio des fonds propres réglementaires totaux (T1&T2) 26.2 % 25.2 % 1 Ajustement rétroactif après entrée en vigueur de la norme IFRS 17 ; détails en p. 68 du rapport financier.

Fortune sous gestion (en millions de CHF) 31.12.2023 31.12.2022 Actifs sous gestion 44’887 39’108