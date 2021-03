EQS Group-Ad-hoc: VZ Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

VZ Holding AG: Le Groupe VZ poursuit sa croissance



05.03.2021 / 06:30 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Communiqué de presse



Source : VZ Holding SA / SIX : VZN / ISIN : CH0528751586



Le Groupe VZ poursuit sa croissance



Zurich, le 5 mars 2021 - Dans un contexte difficile, le Groupe VZ a augmenté ses produits d'exploitation de 8,9% à 328,7 millions de francs. Comme prévu, le bénéfice a augmenté de manière disproportionnée, gagnant 14,9% pour se hisser à 117,5 millions de francs. Il est prévu de porter le dividende de 1,02 à 1,23 franc par action. Matthias Reinhart, CEO du Groupe, s'attend cette année à ce que les revenus et les bénéfices progressent à nouveau au même rythme.



Hausse de 8,9% des produits d'exploitation

La progression des affaires du Groupe VZ dépend plus de l'évolution démographique que de la conjoncture et des marchés financiers. De ce fait, ses activités peuvent évoluer favorablement même dans un contexte difficile. Au cours de l'exercice 2020, les produits d'exploitation ont progressé de 8,9%, passant de 301,7 à 328,7 millions de francs. La hausse s'est inscrite à 7,4% au premier semestre, et à près de 10,4% au second semestre. Comme attendu, le bénéfice a connu une augmentation démesurée, gagnant 14,9% pour se hisser de 102,3 à 117,5 millions de francs. Cette augmentation est également attribuable à la baisse du taux d'imposition, qui a diminué de 17,7 à 14,0% par rapport à 2019. La crise sanitaire s'est répercutée différemment sur les divers éléments du revenu. Le conseil sur place ayant fait l'objet de restrictions, en particulier au printemps, les honoraires ont crû moins fortement, tandis que la correction boursière du premier semestre a freiné la croissance des produits issus de la gestion de fortune. En revanche, les produits des transactions de VZ Banque de Dépôt ont diminué moins que prévu malgré la volatilité des marchés.



6400 clients supplémentaires en gestion

Malgré les restrictions drastiques, le Groupe VZ a enregistré un afflux réjouissant de nouveaux clients. Au niveau des prestations de gestion, il s'agit de 6400 nouveaux clients contre 5000 l'année précédente, soit un taux de croissance de près de 30%. En même temps, les clients font appel à de plus en plus de services. VZ Portail financier, qui leur permet de gérer leur patrimoine en ligne, joue un rôle essentiel à cet égard. L'afflux net d'argent frais a crû en 2020 de 18,4%, passant de 2,7 à 3,2 milliards de francs.



Progression du bilan et du dividende

Le total du bilan a atteint 5,0 milliards de francs (contre 4,1 milliards de francs en 2019), principalement en raison de la forte hausse du nombre de clients et du relèvement du seuil d'exonération des taux négatifs de la BNS. À hauteur de 26,6%, le ratio de fonds propres demeure solide. Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale de porter le dividende de 1,02 à 1,23 franc par action. Ce faisant, la part du bénéfice distribué passera de 40 à 42%. À long terme, le Groupe VZ vise un taux de distribution de 50%.



Perspectives

«Nous tablons pour l'année en cours sur une évolution similaire de la demande», déclare Matthias Reinhart, président de la Direction Générale. «Si les marchés restent stables, revenus et bénéfices devraient à nouveau croître au même rythme.» conclut-il.



Chiffres-clés

Compte de résultat (en CHF '000) 2020 2019 Produits d'exploitation 328'702 301'718 Charges d'exploitation 173'582 159'340 Résultat d'exploitation (EBIT) 136'963 124'750 Bénéfice net 117'452 102'305

Bilan (en CHF '000) 31.12.2020 31.12.2019 Total du bilan 4'973'249 4'056'231 Fonds propres 616'657 549'774 Liquidités nettes 501'576 432'380

Fonds propres 31.12.2020 31.12.2019 Ratio de fonds propres 12.4% 13.6% Ratio de fonds propres de base durs (ratio CET 1) 26.6% 27.7% Ratio des fonds propres réglementaires totaux (T1&T2) 26.6% 27.7%

Fortune sous gestion (en millions de CHF) 31.12.2020 31.12.2019 Actifs sous gestion 31'459 27'627