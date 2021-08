EQS Group-Ad-hoc: VZ Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

VZ Holding AG: Le Groupe VZ poursuit sa croissance



11.08.2021 / 06:30 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.





Annonce événementielle selon l'art. 53 du Règlement de cotation

Source : VZ Holding SA / SIX : VZN / ISIN : CH0528751586



Le Groupe VZ poursuit sa croissance

Zoug, le 11 août 2021 - Le Groupe VZ augmente ses produits d'exploitation de 17,5 % par rapport au premier semestre 2020. Le bénéfice net s'est également envolé, gagnant 21,3 % pour s'établir à 68,4 millions de francs. Pour l'exercice complet, Matthias Reinhart, CEO du Groupe, prévoit de nouveau un résultat en hausse par rapport à l'année précédente.



Le produit d'exploitation progresse de 17,5 %

Dans un contexte favorable, le dynamisme des activités du Groupe VZ s'est confirmé. Par rapport au premier semestre 2020, les produits d'exploitation ont augmenté de 17,5 %, passant de 159,8 à 187,8 millions de francs. En raison des restrictions liées à la pandémie au premier trimestre, les honoraires de conseil ont connu une croissance un peu moins rapide à hauteur de 15,9 %. Les revenus des actifs sous gestion, principale source de revenus du Groupe, ont par contre bondi de 21,7 %. La moitié environ de cette hausse est attribuable à la bonne tenue des places boursières et donc à l'appréciation des actifs sous gestion, et l'autre moitié à l'augmentation de la clientèle de particuliers et d'entreprises. Le bénéfice s'est également envolé, gagnant 21,3 %, pour se hisser de 56,4 à 68,4 millions de francs.



Plus de 4000 nouveaux clients en gestion

La demande pour les prestations du Groupe VZ reste en forte croissance. Sur le front des prestations de gestion, le nombre de nouveaux clients a progressé de plus de 30 %, passant de 3082 au premier semestre 2020 à 4028 au premier semestre 2021. Cette progression se reflète directement dans l'afflux net d'argent frais, qui augmente de 1,6 à 2,5 milliards de francs.



Bilan robuste

En milieu d'année, le total du bilan du Groupe VZ s'inscrivait à 5,4 milliards de francs, contre 5 milliards fin 2020. L'écart s'explique essentiellement par le surcroît de clients. Suite à une prise de participation dans une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine (Independent Financial Advisor, IFA) établie en Grande-Bretagne, le ratio de fonds propres de base enregistre une baisse de 1,5 point de pourcentage en glissement annuel. Il n'en reste pas moins très solide, à 23,2 %.



Perspectives

« Nous tablons au second semestre sur une nouvelle progression du nombre de clients se traduisant par un accroissement des revenus dans toutes les activités, en cas d'évolution stable des marchés. Seuls les revenus bancaires afférents aux transactions sont difficiles à pronostiquer. » déclare Matthias Reinhart, président de la Direction générale. « La croissance au second semestre devrait être comparable à celle du premier semestre. De ce fait, le dividende devrait être à nouveau relevé. »



Rapport semestriel

Le rapport semestriel détaillé et la présentation aux investisseurs peuvent être téléchargés sur le site www.vzch.com, à la rubrique « Investisseurs ».



Conférence téléphonique

Les journalistes et les analystes peuvent discuter des résultats du Groupe VZ aujourd'hui avec Matthias Reinhart (président de la Direction) et Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer) à l'occasion d'une conférence téléphonique. Adriano Pavone ou Petra Märk vous fourniront les détails relatifs à la conférence téléphonique.



Interlocuteurs

Adriano Pavone Petra Märk Responsable des relations médias Head Investor Relations Téléphone : +41 44 207 25 22 Téléphone : +41 44 207 26 27 E-mail : adriano.pavone@vzch.com E-mail : petra.maerk@vzch.com www.vzch.com/medias www.vzch.com/investor-relations



Indicateurs alternatifs de performance (IAP)

Pour mesurer notre performance, nous utilisons des indicateurs alternatifs de performance non définis par les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Vous trouverez des informations détaillées sur ce point dans le récapitulatif à la page 26 du rapport semestriel 2021 (disponible en allemand et en anglais).



À propos de VZ

VZ est un prestataire suisse et indépendant de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en planification de retraite, en planification successorale et en gestion de fortune pour les particuliers ainsi que la gestion des assurances et de la prévoyance professionnelle pour les entreprises comptent parmi les principales prestations du Groupe VZ. VZ Holding SA a son siège à Zoug, VZ dispose en outre de 36 succursales dans la Suisse, en Allemagne et en Grande-Bretagne.



Déclaration se référant à l'avenir

Ce communiqué de presse contient des déclarations faisant référence à l'avenir. Les résultats effectifs dépendent de facteurs, de risques et d'incertitudes connus et non connus. C'est pour cette raison que ceux-ci peuvent s'écarter des résultats, des performances et des acquis auxquels ces déclarations font référence. Dans ce contexte, personne ne peut s'appuyer sur ces déclarations faisant référence à l'avenir. Le Groupe VZ n'assume aucune responsabilité concernant l'actualisation de telles déclarations ou leur adaptation aux évolutions et événements futurs.



Chiffres-clés

Compte de résultat (en CHF '000) 1er sem. 2021 2e sem. 2020 1er sem. 2020 Produit d'exploitation 187'755 168'866 159'836 Charges d'exploitation 97'795 88'406 85'176 Résultat d'exploitation (EBIT) 80'121 71'126 65'837 Bénéfice net 68'378 61'018 56'434

Bilan (en CHF '000) 30.6.2021 31.12.2020 30.6.2020 Total du bilan 5'415'357 4'973'249 4'591'066 Fonds propres 627'268 616'657 560'924 Liquidités nettes 479'769 501'576 384'752

Fonds propres et capital propre 30.6.2021 31.12.2020 30.6.2020 Ratio de fonds propres 11,6% 12,4% 12,2% Ratio de fonds propres de base (CET 1) 23,2% 26,6% 24,7% Ratio des fonds propres règlement. (T1 & T2) 23,2% 26,6% 24,7%

Actifs sous gestion (en millions de CHF) 30.6.2021 31.12.2020 30.6.2020 Actifs sous gestion 36'354 31'459 28'585