VZ Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

VZ Holding AG: Le Groupe VZ poursuit sa croissance



12.08.2022 / 06:30 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.





Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

Source : VZ Holding SA / SIX : VZN / ISIN : CH0528751586



Le Groupe VZ poursuit sa croissance



Zoug, le 12 août 2022 – Malgré un contexte défavorable, le Groupe VZ affiche un produit d’exploitation en hausse de 11,8 % par rapport au premier semestre 2021. Le bénéfice net a progressé de 12,6 % à 77 millions de francs. Pour l’ensemble de l’exercice 2022, Matthias Reinhart, CEO du Groupe, prévoit une légère hausse du bénéfice par rapport à 2021.



Hausse de 12 % des produits d’exploitation

Au premier semestre 2022, les marchés financiers étaient sous forte pression. Actions, obligations et placements immobiliers ont perdu simultanément de la valeur, chose fort rare lors de corrections boursières. Malgré ce contexte défavorable, les affaires du Groupe VZ ont évolué positivement. Cela est dû surtout à l’essor enregistré lors de l’exercice précédent, qui a continué de porter le Groupe. Par rapport au premier semestre 2021, les produits d’exploitation ont augmenté de 11,8 %, passant de 187,8 à 210 millions de francs. Il s’agit pour les deux tiers de revenus tirés des actifs sous gestion, lesquels ont progressé de 11,5 %, passant de 120,4 à 134,3 millions de francs. Le bénéfice a progressé de 12,6 %, passant de 68,4 à 77 millions de francs.



Plus de 4000 clients supplémentaires utilisent nos plateformes

La demande de prestations de conseil compétentes et globales augmente sans cesse, ce qui se traduit par un volume d’honoraires plus élevé. De surcroît, plus de 4000 clients ont opté au premier semestre pour nos prestations de gestion à l’issue d’un entretien de conseil. À raison de 2,5 milliards de francs, l’afflux net d’argent frais atteint un niveau similaire à celui de la même période de l’exercice précédent.



Un bilan exceptionnellement solide

Nos indicateurs relatifs à la sécurité et au bilan sont particulièrement solides et notre bilan présente une structure très pauvre en risques. Depuis fin 2021, le total du bilan a progressé de 255 millions de francs pour s’établir à 6 milliards de francs. Ce bond tient au nombre croissant de clients. À hauteur de 23,5 %, notre ratio de fonds propres de base durs (CET1) dépasse largement la moyenne du secteur. La Banque nationale suisse ayant relevé ses taux et abaissé le montant exonéré de taux négatifs pour les avoirs à vue, nous allons nettement réduire nos opérations interbancaires. De ce fait, nous n’attendons guère de hausse du bilan ces douze prochains mois malgré l’augmentation du nombre de clients.



Perspectives

«‎ Au second semestre, nous tablons sur une demande de conseil toujours aussi soutenue. L’incertitude persistante pourrait toutefois ralentir la conversion en prestations de plateformes. Du fait de la dépréciation des actifs sous gestion, les revenus qui en sont issus vont tout au plus légèrement progresser, tandis que les revenus bancaires vont légèrement diminuer. Tous les autres revenus devraient connaître une croissance similaire à celle du premier semestre », précise Matthias Reinhart, président de la Direction générale. « Sur l’ensemble de l’exercice 2022, nous ne prévoyons donc qu’une légère hausse du bénéfice par rapport à 2021. Nous escomptons en outre un retour à la croissance habituelle dès que le calme reviendra sur les marchés financiers. »



Rapport semestriel

Le rapport semestriel détaillé et la présentation aux investisseurs peuvent être téléchargés sur le site www.vzch.com, à la rubrique « Investisseurs ».



Conférence téléphonique

Les journalistes et les analystes peuvent discuter des résultats du Groupe VZ aujourd’hui avec Matthias Reinhart (président de la Direction) et Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer) à l’occasion d’une conférence téléphonique. Adriano Pavone ou Petra Märk vous fourniront les détails relatifs à la conférence téléphonique.



Interlocuteurs

Adriano Pavone Petra Märk Responsable des relations médias Head Investor Relations Téléphone : +41 44 207 25 22 Téléphone : +41 44 207 26 27 E-mail : adriano.pavone@vzch.com E-mail : petra.maerk@vzch.com www.vzch.com/medias www.vzch.com/investor-relations



Indicateurs alternatifs de performance (IAP)

Pour mesurer notre performance, nous utilisons des indicateurs alternatifs de performance non définis par les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Vous trouverez des informations détaillées sur ce point dans le récapitulatif à la page 27 du rapport semestriel 2022 (disponible en allemand et en anglais).



À propos de VZ

VZ est un prestataire suisse et indépendant de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en planification de retraite, en planification successorale et en gestion de fortune pour les particuliers ainsi que la gestion des assurances et de la prévoyance professionnelle pour les entreprises comptent parmi les principales prestations du Groupe VZ. VZ Holding SA a son siège à Zoug, VZ dispose en outre de 39 succursales dans la Suisse, en Allemagne et en Grande-Bretagne.



Déclaration se référant à l’avenir

Ce communiqué de presse contient des déclarations faisant référence à l’avenir. Les résultats effectifs dépendent de facteurs, de risques et d’incertitudes connus et non connus. C’est pour cette raison que ceux-ci peuvent s’écarter des résultats, des performances et des acquis auxquels ces déclarations font référence. Dans ce contexte, personne ne peut s’appuyer sur ces déclarations faisant référence à l’avenir. Le Groupe VZ n’assume aucune responsabilité concernant l’actualisation de telles déclarations ou leur adaptation aux évolutions et événements futurs.



Chiffres-clés

Compte de résultat (en CHF '000) 1er sem. 2022 2e sem. 2021 1er sem. 2021 Produit d’exploitation 209’978 201’111 187’755 Charges d’exploitation 109’320 103’215 97’795 Résultat d’exploitation (EBIT) 89’968 87’393 80’121 Bénéfice net 77’031 74’826 68’378

Bilan (en CHF '000) 30.6.2022 31.12.2021 30.6.2021 Total du bilan 6’025’221 5’770’792 5'415’357 Fonds propres 690’932 699’684 627’268 Liquidités nettes 581’606 588’229 479’769

Fonds propres et capital propre 30.6.2022 31.12.2021 30.6.2021 Ratio de fonds propres 11,5% 12,1% 11,6% Ratio de fonds propres de base (CET 1) 23,5% 25,2% 23,2% Ratio des fonds propres règlement. (T1 & T2) 23,5% 25,2% 23,2%

Actifs sous gestion (en millions de CHF) 30.6.2022 31.12.2021 30.6.2021 Actifs sous gestion 37’646 39’002 36’354