VZ Holding AG: Le Groupe VZ poursuit sa croissance malgré un contexte défavorable

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Source : VZ Holding SA / SIX : VZN / ISIN : CH0528751586 Le Groupe VZ poursuit sa croissance malgré un contexte défavorable Zoug, le 2 mars 2023 – Le Groupe VZ a augmenté ses produits d’exploitation de 6,4 % à 413,9 millions de francs dans un environnement défavorable. La marge EBIT et la marge bénéficiaire nette sont restées quasiment inchangées en 2022, et le bénéfice a progressé de 5,7 % à 151,3 millions de francs. Giulio Vitarelli, CEO du Groupe, s’attend à ce que l’activité connaisse en 2023 une croissance supérieure à la moyenne à long terme grâce aux effets de base. Hausse de 6,4 % du produit d’exploitation La correction boursière a impacté au second semestre les revenus issus des actifs sous gestion, et la croissance des revenus a ralenti pour revenir de +11,8 % au premier semestre à +1,4 % au second. Sur l’ensemble de l’année, il en résulte une augmentation de 6,4 %, qui porte les revenus de 388,9 à 413,9 millions de francs. Même dans un environnement défavorable, l’activité du Groupe VZ peut continuer de croître, car la conjoncture et la situation boursière n’ont presque aucun effet sur la demande des prestations. La marge EBIT et la marge bénéficiaire nette sont restées quasiment inchangées en 2022, et le bénéfice a progressé de 5,7 %, passant de 143,2 à 151,3 millions de francs. Demande toujours aussi vigoureuse D’ordinaire, une prestation de conseil complète amène nos clientes et clients à opter pour d’autres services de VZ. Ce fut à nouveau le cas l’année dernière : quelque 7900 foyers et entreprises ont choisi une ou plusieurs des plateformes de VZ, soit un nombre similaire à l’année précédente. Malgré la forte correction des marchés financiers, l’afflux net d’argent frais est également resté comparable, à hauteur de 4,6 milliards de francs contre 4,8 milliards de francs l’année précédente. Bilan très stable Le total du bilan n’a crû que de 5,8 à 5,9 milliards de francs en raison d’effets contraires qui se sont neutralisés. Le surcroît de clients s’est traduit par une hausse des avoirs, tandis que l’activité interbancaire a reculé grâce au retour à des taux d’intérêt positifs. Les ratios de sécurité conservent toute leur solidité et dépassent nettement la moyenne des banques suisses. Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de relever le dividende de 1,57 à 1,74 franc par action. Ce faisant, la part du bénéfice distribué augmente comme prévu de 44 à 46 %. Perspectives « Nous tablons, cette année encore, sur une demande toujours vigoureuse. Sauf crises inattendues, notre activité devrait, grâce aux effets de base, afficher en 2023 une croissance supérieure à la moyenne à long terme. », déclare Giulio Vitarelli, président de la Direction Générale. « L’accélération de la croissance va s’accentuer au second semestre. À la faveur de la normalisation des taux d’intérêt, les opérations d’intérêts vont aussi contribuer davantage au bénéfice. », conclut-il. Rapport annuel Le rapport annuel détaillé ainsi que la présentation à l’intention des investisseurs peuvent être téléchargés dans la rubrique « Investor Relations » sur le site www.vzch.com. Conférence téléphonique Les journalistes et les analystes peuvent discuter des résultats du Groupe VZ aujourd’hui avec Giulio Vitarelli (président de la Direction Générale) et Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer) à l’occasion d’une conférence téléphonique. Adriano Pavone ou Petra Märk vous fourniront les détails relatifs à la conférence téléphonique. Interlocuteurs Adriano Pavone Petra Märk Responsable des relations médias Head Investor Relations Téléphone : +41 44 207 25 22 Téléphone : +41 44 207 26 27 E-mail : adriano.pavone@vzch.com E-mail : petra.maerk@vzch.com Indicateurs alternatifs de performance (IAP) Pour mesurer notre performance, nous utilisons des indicateurs alternatifs de performance non définis par les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Vous trouverez des informations détaillées sur ce point dans le récapitulatif à la page 174 du rapport annuel 2022 (disponible en allemand et en anglais). À propos de VZ VZ est un prestataire suisse et indépendant de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en planification de retraite, en planification successorale et en gestion de fortune pour les particuliers ainsi que la gestion des assurances et de la prévoyance professionnelle pour les entreprises comptent parmi les principales prestations du Groupe VZ. VZ Holding SA a son siège à Zoug, VZ dispose en outre de 39 succursales dans la Suisse, en Allemagne et en Angleterre. Déclarations se référant à l’avenir Ce communiqué de presse contient des déclarations faisant référence à l’avenir. Les résultats effectifs dépendent de facteurs, de risques et d’incertitudes connus et non connus. C’est pour cette raison que ceux-ci peuvent s’écarter des résultats, des performances et des acquis auxquels ces déclarations font référence. Dans ce contexte, personne ne peut s’appuyer sur ces déclarations faisant référence à l’avenir. Le Groupe VZ n’assume aucune responsabilité concernant l’actualisation de telles déclarations ou leur adaptation aux évolutions et événements futurs. Chiffres-clés Compte de résultat (en CHF '000) 2022 2021 Produits d’exploitation 413’917 388’866 Charges d’exploitation 216’051 201’010 Résultat d’exploitation (EBIT) 176’225 167’514 Bénéfice net 151’319 143’204 Bilan (en CHF '000) 31.12.2022 31.12.2021 Total du bilan 5’945’912 5’770’792 Fonds propres 771’268 699’684 Liquidités nettes 686’276 588’229 Fonds propres 31.12.2022 31.12.2021 Ratio de fonds propres 13,0% 12,1% Ratio de fonds propres de base durs (ratio CET 1) 25,2% 25,2% Ratio des fonds propres réglementaires totaux (T1&T2) 25,2% 25,2% Fortune sous gestion (en millions de CHF) 31.12.2022 31.12.2021 Actifs sous gestion 39’108 39’002 Effectif du personnel 31.12.2022 31.12.2021 Équivalent temps plein 1’247,4 1’142,5

