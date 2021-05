EQS Group-Ad-hoc: VZ Holding AG / Mot-clé(s) : Investissement

VZ Holding AG: Le Groupe VZ prend une participation dans une société de con-seil financier londonienne



18.05.2021 / 06:45 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.





Communiqué de presse



Source : VZ Holding SA / SIX : VZN / ISIN : CH0528751586



Le Groupe VZ prend une participation dans une société de conseil financier londonienne



Zoug, 18 mai 2021 - VZ Holding SA prend une participation dans une société de conseil indépendante londonienne, qui comme elle est spécialisée dans le conseil financier et la gestion de fortune. Par cette prise de participation, le Groupe VZ réalise son entrée annoncée sur le marché britannique.



Lumin Wealth est un Independent Financial Advisor (IFA) qui, comme le Groupe VZ, propose des prestations de conseil indépendant sur base d'honoraires. Créée en 2010, la société emploie une quarantaine d'experts et opère principalement dans la région Londres-Nord. VZ Holding SA prend une participation de 50,1 % dans Lumin Group Ltd, avec pour objectif d'acquérir les parts restantes dans cinq ans. La direction de Lumin entend développer l'entreprise conjointement avec le Groupe VZ.



Dans un premier temps, cette participation n'aura pas d'impact majeur sur les revenus et les bénéfices du Groupe VZ. Matthias Reinhart, CEO du Groupe VZ, voit en ce nouveau partenariat le tremplin idéal pour une implantation sur le marché britannique : « En faisant la connaissance de Lumin, nous avons découvert un prestataire compétent, digne de confiance, qui mise comme nous sur la transparence et le professionnalisme. Je suis convaincu que cette opération sera bénéfique à l'ensemble des parties prenantes. »



« Nous ne pouvions pas espérer de meilleur partenaire que le Groupe VZ » affirme Martin Cotter, l'un des deux gérants de Lumin. « Sa réussite est impressionnante et son orientation sur le long terme combinée à sa solidité financière sont une grande chance pour nous. Ensemble, nous pourrons encore mieux servir nos clients et nous adjoindre d'autres IFA. »



Interlocuteurs

Adriano Pavone Petra Märk Responsable des relations médias Head Investor Relations Téléphone : +41 44 207 25 22 Téléphone : +41 44 207 26 32 E-mail : adriano.pavone@vzch.com E-mail : petra.maerk@vzch.com



À propos de VZ

VZ est un prestataire suisse de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en retraite et succession, la gestion de fortune pour les particuliers et la gestion des assurances et des caisses de pension pour les entreprises sont les principales prestations du Groupe VZ. Le siège de VZ Holding SA est à Zoug. VZ dispose en outre de 34 succursales dans toute la Suisse et en Allemagne.



Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles. Cependant, divers facteurs connus mais aussi inconnus, risques et incertitudes influencent les résultats réels. Par conséquent, ils peuvent s'écarter des résultats, des performances et des acquis auxquels ces déclarations se réfèrent. De ce fait, nul ne saurait se fier aux déclarations prévisionnelles. Le Groupe VZ ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour de telles déclarations ou à les adapter aux évolutions et événements futurs.