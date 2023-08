VZ Holding AG: Le Groupe VZ séduit avec un bénéfice en hausse de 12,1 %

VZ Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Source : VZ Holding SA / SIX : VZN / ISIN : CH0528751586 Le Groupe VZ séduit avec un bénéfice en hausse de 12,1 % Zoug, le 16 août 2023 – Le Groupe VZ a augmenté ses revenus de 9,4 % par rapport au premier semestre 2022. Le bénéfice net a progressé de 12,1 % à 86,3 millions de francs. En raison du creux d’activité à la même période de l’année précédente, le CEO du Groupe, Giulio Vitarelli, table pour l’heure sur une hausse nettement plus forte des revenus et du bénéfice au second semestre 2023, et donc sur une croissance supérieure à la moyenne pour l’ensemble de l’année 2023. Bénéfice en hausse de 12,1 % L’activité du Groupe VZ affiche une solide progression, y compris durant les six derniers mois. À cause d’effets de base, la croissance fut comme prévu un peu plus faible qu’au premier semestre 2022 : les revenus se sont hissés de 205,1 à 224,3 millions de francs, soit un gain de 9,4 % (contre 11,8 % à la même période de l’année précédente). Les revenus des actifs sous gestion n’ont crû que légèrement, tandis que les revenus bancaires ont signé une évolution positive grâce surtout à la hausse des taux d’intérêt. Au total, le bénéfice progresse de 12,1 %, passant de 77,0 à 86,3 millions de francs. Forte demande de conseil Comme en témoigne la vigoureuse progression du volume d’honoraires, le besoin croissant de conseil amène de nombreux nouveaux clients chez VZ. Malgré de fortes distorsions du marché au second semestre 2022, un grand nombre de clients ont à nouveau opté pour une ou plusieurs prestations de gestion, si bien que le portefeuille clients enregistre une hausse nette d’environ 4000 clients. À raison de 2,4 milliards de francs, l’afflux net d’argent frais au premier semestre est similaire à la même période de l’année précédente. Bilan toujours aussi solide La croissance du total bilan de 4,7 % à 6,2 milliards de francs depuis fin 2022 s’explique avant tout par l’augmentation des dépôts de clients. Le bilan présente une structure extrêmement pauvre en risques, et la dotation en fonds propres du Groupe VZ demeure largement supérieure à la moyenne du secteur. Perspectives « Nous estimons que la demande de nos services de conseil va poursuivre son ascension cette année et que le taux de conversion en prestations de plateforme restera à peu près équivalent. En raison du creux d’activité à la même période de l’année précédente, nous tablons au deuxième semestre sur une croissance nettement plus soutenue des revenus et du bénéfice – à condition qu’aucune crise imprévue ne survienne », précise Giulio Vitarelli, président de la Direction générale. « Sur l’ensemble de l’exercice 2023, une hausse supérieure à la moyenne du bénéfice demeure par conséquent réaliste dans l’optique actuelle. On peut donc escompter un nouveau relèvement du dividende. » Rapport semestriel Le rapport semestriel détaillé et la présentation aux investisseurs peuvent être téléchargés à la rubrique « Investor Relations » de notre site web : vzch.com/rapports Conférence téléphonique Les représentants de la presse et les analystes peuvent discuter aujourd’hui des résultats du Groupe VZ lors d’une conférence téléphonique avec Giulio Vitarelli (président de la Direction générale) et Rafael Pfaffen (directeur financier). Les détails de la connexion vous seront communiqués par Adriano Pavone ou Petra Märk. Interlocuteurs Adriano Pavone Petra Märk Responsable Relations presse Head Investor Relations Tél. : 044 207 25 22 Tél. : 044 207 26 32 E-mail : adriano.pavone@vzch.com E-mail : petra.maerk@vzch.com www.vzch.com/medias www.vzch.com/investor-relations Indicateurs alternatifs de performance Pour mesurer sa performance, le Groupe VZ emploie des indicateurs alternatifs de performance qui ne sont pas contenus dans les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Vous trouverez des informations détaillées sur ce point dans le sommaire en page 39 du rapport semestriel 2023 (disponible en allemand et en anglais). À propos du Groupe VZ VZ est un prestataire suisse de services financiers ; les actions de VZ Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en retraite et succession, la gestion de fortune pour les particuliers et la gestion des assurances et des caisses de pension pour les entreprises sont les principales prestations du Groupe VZ. Le siège principal de VZ Holding SA se trouve à Zoug. VZ est en outre présent sur 43 autres sites en Suisse, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Déclarations prévisionnelles Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles. Cependant, divers facteurs connus mais aussi inconnus, risques et incertitudes influencent les résultats réels. Par conséquent, ils peuvent s’écarter des résultats, des performances ou des acquis auxquels ces déclarations se réfèrent. De ce fait, nul ne saurait se fier aux déclarations prévisionnelles. Le Groupe VZ ne s’engage d’aucune façon à mettre à jour de telles déclarations ou à les adapter aux évolutions et événements futurs. Chiffres clés Compte de résultat (en CHF '000) 1er sem. 2023 2e sem. 20221 1er sem. 20221 Revenus 224’324 198’811 205’089 Charges 123’190 112’393 115’204 Résultat d’exploitation (EBIT) 101’134 86’418 89’885 Bénéfice net 86’303 74’418 76’967 1 Ajustement rétroactif après entrée en vigueur de la norme IFRS 17 ; détails en p. 14 du rapport financier. Bilan (en CHF '000) 30.06.2023 31.12.20221 30.6.20221 Total du bilan 6'224’743 5’945’986 6’025’327 Fonds propres 795’525 770’963 690’497 Liquidités nettes 703’517 686’276 581’606 1 Ajustement rétroactif après entrée en vigueur de la norme IFRS 17 ; détails en p. 14 du rapport financier. Fonds propres 30.06.2023 31.12.20221 30.06.20221 Ratio des fonds propres 12,8 % 13,0 % 11,5 % Ratio des fonds propres de base (CET 1) 24,1 % 25,2 % 23,5 % Ratio des fonds propres règl. (T1 & T2) 24,1 % 25,2 % 23,5% 1 Ajustement rétroactif après entrée en vigueur de la norme IFRS 17 ; détails en p. 14 du rapport financier. Fortune sous gestion (en millions de CHF) 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2022 Actifs sous gestion 42’580 39’108 37’646 Effectif du personnel 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2022 Convertis en postes à 100 % 1’299,3 1'247,4 1’186,2

