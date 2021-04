VZ Holding AG: Les actionnaires de VZ approuvent toutes les propositions du Conseil d'administration

EQS Group-Ad-hoc: VZ Holding AG / Mot-clé(s) : Assemblée générale

12.04.2021 / 17:50 CET/CEST

Zurich, le 12 avril 2021 - Lors de l'Assemblée générale de VZ Holding SA qui s'est tenue aujourd'hui, les actionnaires ont approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration.



En vertu de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, le Conseil d'administration avait informé les actionnaires qu'ils ne seraient pas autorisés à prendre part à l'Assemblée générale. En lieu et place, les actionnaires ont eu la possibilité de mandater le représentant indépendant pour exercer leurs droits de vote. Ils ont été nombreux à faire usage de ce dispositif : à l'Assemblée générale 2021, 88,8 % des actions avec droit de vote étaient représentées (2020 : 88,6 %).



L'Assemblée générale a approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels de VZ Holding SA et les comptes du Groupe pour l'exercice 2020 ; elle a en outre donné décharge aux membres du Conseil d'administration et à la Direction. Le dividende de 1,23 franc par action nominative a été approuvé et sera versé le 16 avril 2021.



Les mandats de Fred Kindle, Roland Iff, Dr Albrecht Langhart, Roland Ledergerber et Olivier de Perregaux, tous membres du Conseil d'administration, ont été reconduits pour un an. Fred Kindle assumera à nouveau la fonction de président du Conseil d'administration et Fred Kindle et Roland Lederberger continueront de siéger au Comité de rémunération. Sur recommandation du Conseil d'administration, Cabinet Juridique Keller SNC a été élu en tant que représentant indépendant et PricewaterhouseCoopers SA en qualité d'organe de révision.



L'Assemblée générale a en outre approuvé la rémunération maximale du Conseil d'administration pour l'année 2021/22, ainsi que la rémunération fixe maximale de la Direction pour l'exercice 2021 et sa rémunération variable pour l'exercice 2020.



