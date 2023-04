VZ Holding AG / Mot-clé(s) : Assemblée générale

VZ Holding AG: Les actionnaires de VZ approuvent toutes les propositions du Conseil d’administration



12.04.2023 / 17:55 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

Source : VZ Holding SA / SIX : VZN / ISIN : CH0528751586



Zoug, le 12 avril 2023 – À l’assemblée générale de VZ Holding SA, qui s’est tenue aujourd’hui, les actionnaires ont approuvé toutes les propositions du Conseil d’administration. Matthias Reinhart, qui a cédé la direction opérationnelle du Groupe VZ à Giulio Vitarelli fin 2022, a été élu président du Conseil d’administration



L’Assemblée générale a approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels de VZ Holding SA et les comptes du Groupe pour l’exercice 2022 ; elle a en outre donné décharge aux membres du Conseil d’administration et à la Direction. Le dividende de 1,73 franc par action nominative a été approuvé et sera versé le 18 avril 2023.



Matthias Reinhart, fondateur et principal actionnaire du Groupe VZ, a confié fin 2022 la direction opérationnelle de l’entreprise à Giulio Vitarelli. Lors de l’assemblée générale, il a été nommé président du Conseil d’administration. Il succède ainsi à Fred Kindle, qui quitte le Conseil d’administration. Les membres actuels du Conseil d’administration Roland Iff, Albrecht Langhart, Roland Ledergerber et Olivier de Perregaux ont été réélus pour un mandat d’un an. Matthias Reinhart et Roland Iff siègent désormais au comité de rémunération, aux côtés de Roland Ledergerber (membre actuel).



Suivant la proposition du Conseil d’administration, l’assemblée générale a réélu le Cabinet Juridique Keller SA en qualité de représentant indépendant et PricewaterhouseCoopers SA en tant qu’organe de révision. En outre, l’assemblée générale a accepté l’ensemble des modifications statutaires proposées et approuvé le montant maximal de la rémunération du Conseil d’administration pour la période 2023/24, le montant maximal de la rémunération fixe de la Direction pour l’exercice 2023 et de sa rémunération variable pour l’exercice 2022.



Interlocuteurs

Adriano Pavone Petra Märk Responsable des relations médias Head Investor Relations Téléphone : +41 44 207 25 22 Téléphone : +41 44 207 26 27 E-mail : adriano.pavone@vzch.com E-mail : petra.maerk@vzch.com



À propos de VZ

VZ est un prestataire suisse et indépendant de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en planification de retraite, en planification successorale et en gestion de fortune pour les particuliers ainsi que la gestion des assurances et de la prévoyance professionnelle pour les entreprises comptent parmi les principales prestations du Groupe VZ. VZ Holding SA a son siège à Zoug, VZ dispose en outre de 40 succursales dans la Suisse, en Allemagne et en Angleterre.



