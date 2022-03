VZ Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

VZ Holding AG: Une année fructueuse pour le Groupe VZ



03.03.2022 / 06:30 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Annonce événementielle selon l'art. 53 du Règlement de cotation



Source : VZ Holding SA / SIX : VZN / ISIN : CH0528751586



Une année fructueuse pour le Groupe VZ



Zoug, le 3 mars 2022 - Le Groupe VZ a augmenté ses produits d'exploitation de 18,3 pour cent à 388,9 millions de francs par rapport à 2020. Le bénéfice a progressé de 21,9 pour cent à 143,2 millions de francs. L'afflux net d'argent frais a connu une croissance particulièrement notable en 2021, passant de 3,2 à 4,8 milliards de francs. En 2023, Matthias Reinhart reprendra la présidence du Conseil d'administration du Groupe VZ et cèdera la direction opérationnelle à Giulio Vitarelli.



Le bénéfice net affiche une progression de 21,9 pour cent

La hausse particulièrement forte des cours boursiers a contribué aux bons résultats annuels du Groupe VZ. Toutefois, la marche des affaires du Groupe VZ dépend davantage de l'évolution démographique que de la conjoncture et des marchés financiers. En 2021, les produits d'exploitation ont progressé de 18,3 pour cent pour s'établir à 388,9 millions de francs (2020 : 328,7 millions de francs). Cette croissance est essentiellement attribuable aux frais sur les actifs sous gestion, qui représentent environ deux tiers des revenus et qui ont augmenté de 24,4 pour cent par rapport à 2020. Le bénéfice est passé de 117,5 à 143,2 millions de francs, soit une hausse de 21,9 pour cent. Le bénéfice a signé une hausse supérieure à celle du produit brut sous l'effet du ralentissement de l'augmentation des coûts. En conséquence, les marges EBIT et bénéficiaire nette se sont améliorées par rapport à l'exercice précédent.



La hausse de la demande se confirme

Dans l'ensemble, plus de 8000 nouveaux clients ont eu recours à un ou plusieurs de nos services de gestion en 2021. Par rapport à l'exercice précédent, la hausse atteint 27,4 pour cent, et les taux de croissance élevés du premier semestre 2021 se sont confirmés au second semestre. L'afflux net d'argent frais s'est également inscrit en très forte hausse en 2021, passant de 3,2 à 4,8 milliards de francs.



Un bilan exceptionnellement solide

Le Groupe VZ affiche des ratios de sécurité et de bilan nettement supérieurs à ceux de ses pairs malgré un bilan en forte expansion. Fin 2021, celui-ci s'établissait à 5,8 milliards de francs (2020 : 5,0 milliards). Cette évolution est presque exclusivement due à l'augmentation du nombre de clients. À la date de clôture du bilan, les fonds propres s'établissaient à 700 millions de francs, soit une part de fonds propres de base de 25,2 pour cent. Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de porter le dividende de 1.23 à 1.57 franc par action. Ce faisant, la part du bénéfice distribué passera de 42 à 44 pour cent. À long terme, le Groupe VZ vise un taux de distribution de 50 pour cent.



Perspectives

« Pour l'année en cours, nous nous attendons à ce que la demande reste soutenue », déclare Matthias Reinhart, président de la Direction Générale. « Si l'économie et les marchés boursiers se normalisent, les revenus et les bénéfices devraient continuer à croître au même rythme. » conclut-il.



2023 : Reinhart succèdera à Kindle à la présidence du Conseil d'administration

Matthias Reinhart annonce également plusieurs changements au sein de la direction et du Conseil d'administration du Groupe VZ : « En 2023, je vais remplacer Fred Kindle à la présidence du Conseil d'administration et céder la direction opérationnelle de VZ Groupe à Giulio Vitarelli. » Giulio Vitarelli dirige depuis 2012 les activités de conseil en Suisse avec toutes les succursales. Son successeur est Philipp Heer, qui marque également VZ de son empreinte depuis des années et qui fait aussi partie de la direction du Groupe. Déclaration de Fred Kindle à propos des changements prévus : « Après avoir siégé 21 ans au Conseil d'administration de l'entreprise, il est maintenant temps de passer le relais au CEO et fondateur Matthias Reinhart. L'équipe de direction expérimentée - qui s'est en partie vu attribuer de nouveaux rôles - témoigne de la continuité et de la stabilité de notre entreprise. »



Rapport annuel

Le rapport annuel détaillé ainsi que la présentation à l'intention des investisseurs peuvent être téléchargés dans la rubrique « Investor Relations » sur le site www.vzch.com.



Conférence téléphonique

Les journalistes et les analystes peuvent discuter des résultats du Groupe VZ aujourd'hui avec Matthias Reinhart (président de la Direction) et Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer) à l'occasion d'une conférence téléphonique. Adriano Pavone ou Petra Märk vous fourniront les détails relatifs à la conférence téléphonique.



Interlocuteurs

Adriano Pavone Petra Märk Responsable des relations médias Head Investor Relations Téléphone : +41 44 207 25 22 Téléphone : +41 44 207 26 27 E-mail : adriano.pavone@vzch.com E-mail : petra.maerk@vzch.com



Indicateurs alternatifs de performance (IAP)

Pour mesurer notre performance, nous utilisons des indicateurs alternatifs de performance non définis par les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Vous trouverez des informations détaillées sur ce point dans le récapitulatif à la page 174 du rapport annuel 2021 (disponible en allemand et en anglais).



À propos de VZ

VZ est un prestataire suisse et indépendant de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en planification de retraite, en planification successorale et en gestion de fortune pour les particuliers ainsi que la gestion des assurances et de la prévoyance professionnelle pour les entreprises comptent parmi les principales prestations du Groupe VZ. VZ Holding SA a son siège à Zoug, VZ dispose en outre de 38 succursales dans la Suisse, en Allemagne et en Angleterre.



Déclarations se référant à l'avenir

Chiffres-clés

Compte de résultat (en CHF '000) 2021 2020 Produits d'exploitation 388'866 328'702 Charges d'exploitation 201'010 173'582 Résultat d'exploitation (EBIT) 167'514 136'963 Bénéfice net 143'204 117'452

Bilan (en CHF '000) 31.12.2021 31.12.2020 Total du bilan 5'770'792 4'973'249 Fonds propres 699'684 616'657 Liquidités nettes 588'229 501'576

Fonds propres 31.12.2021 31.12.2020 Ratio de fonds propres 12,1% 12.4% Ratio de fonds propres de base durs (ratio CET 1) 25,2% 26.6% Ratio des fonds propres réglementaires totaux (T1&T2) 25,2% 26.6%

Fortune sous gestion (en millions de CHF) 31.12.2021 31.12. 2020 Actifs sous gestion 39'002 31'459