VZ Holding a pris de l'embonpoint en 2021

Zurich (awp) - Le prestataire de services financiers VZ Holding vu ses affaires croître en 2021. Grâce à un bénéfice en hausse, le dividende peut être relevé. Le groupe annonce également la nomination d'un nouveau directeur général.

Dès 2023, Giulio Vitarelli, actuellement directeur du conseil, prendra les rênes de l'entreprise, tandis que Matthias Reinhart, le directeur général actuel, passera à la présidence du conseil d'administration, selon un communiqué paru jeudi.

Le gestionnaire de fortune a dégagé un bénéfice net de 143,2 millions de francs suisses, en hausse de près de 22%. Le principal vecteur de croissance ont été les commissions sur les actifs sous gestion, qui représentent les deux tiers des recettes, indique VZ.

Le produit d'exploitation (Ebit) s'est enrobé de 22,2% à 167,5 millions de francs suisses. La marge opérationnelle (EBIT) a atteint 43,1%, après 41,7% en 2020.

L'afflux net de capitaux a atteint 4,8 milliards de francs suisses (+50%), portant les actifs sous gestion à 39 milliards, contre 36,4 milliards à fin juin. Au niveau des prestations de gestion, 8000 nouveaux clients ont été enregistrés contre 6400 l'année précédente.

Le total du bilan a atteint 5,7 milliards de francs suisses, contre 5,0 milliards en 2000, "principalement sous l'effet de la forte hausse du nombre de clients.

Le dividende proposé sera relevé à 1,57 franc, après 1,23 franc par action.

Ces résultats sont supérieurs au consensus AWP.

Pour 2022, le groupe table sur une demande soutenue et constante, a indiqué Matthias Reinhart, directeur général, cité dans le communiqué. "Si la conjoncture et les Bourses se normalisent, les recettes et le bénéfice avanceront de concert."

