VZ : Le Groupe VZ poursuit sa croissance

Les journalistes et les analystes peuvent discuter des résultats du Groupe VZ aujourd'hui avec Matthias Reinhart (président de la Direction) et Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer) à l'occasion d'une conférence téléphonique. Adriano Pavone ou Petra Märk vous fourniront les détails relatifs à la conférence téléphonique.

Nous tablons au second semestre sur une nouvelle progression du nombre de clients se traduisant par un accroissement des revenus dans toutes les activités, en cas d'évolution stable des marchés. Seuls les revenus bancaires afférents aux transactions sont difficiles à pronostiquer. » déclare Matthias Reinhart, président de la Direction générale. « La croissance au second semestre devrait être comparable à celle du premier semestre. De ce fait, le dividende devrait être à nouveau relevé. »

Pour mesurer notre performance, nous utilisons des indicateurs alternatifs de performance non définis par les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Vous trouverez des informations détaillées sur ce point dans le récapitulatif à la page 26 du rapport semestriel 2021 (disponible en allemand et en anglais).

À propos de VZ

VZ est un prestataire suisse et indépendant de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en planification de retraite, en planification successorale et en gestion de fortune pour les particuliers ainsi que la gestion des assurances et de la prévoyance professionnelle pour les entreprises comptent parmi les principales prestations du Groupe VZ. VZ Holding SA a son siège à Zoug, VZ dispose en outre de 36 succursales dans la Suisse, en Allemagne et en Grande-Bretagne.

Déclaration se référant à l'avenir

Ce communiqué de presse contient des déclarations faisant référence à l'avenir. Les résultats effectifs dépendent de facteurs, de risques et d'incertitudes connus et non connus. C'est pour cette raison que ceux-ci peuvent s'écarter des résultats, des performances et des acquis auxquels ces déclarations font