VZ : Le Groupe VZ poursuit sa croissance

Nos indicateurs relatifs à la sécurité et au bilan sont particulièrement solides et notre bilan présente une structure très pauvre en risques. Depuis fin 2021, le total du bilan a progressé de 255 millions de francs pour s'établir à 6 milliards de francs. Ce bond tient

La demande de prestations de conseil compétentes et globales augmente sans cesse, ce qui se traduit par un volume d'honoraires plus élevé. De surcroît, plus de 4000 clients ont opté au premier semestre pour nos prestations de gestion à l'issue d'un entretien de conseil. À raison de 2,5 milliards de francs, l'afflux net d'argent frais atteint un niveau similaire à celui de la même période de l'exercice précédent.

Les journalistes et les analystes peuvent discuter des résultats du Groupe VZ au- jourd'hui avec Matthias Reinhart (président de la Direction) et Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer) à l'occasion d'une conférence téléphonique. Adriano Pavone ou Petra Märk vous fourniront les détails relatifs à la conférence téléphonique.

Au second semestre, nous tablons sur une demande de conseil toujours aussi soute- nue. L'incertitude persistante pourrait toutefois ralentir la conversion en prestations de plateformes. Du fait de la dépréciation des actifs sous gestion, les revenus qui en sont issus vont tout au plus légèrement progresser, tandis que les revenus bancaires vont légèrement diminuer. Tous les autres revenus devraient connaître une croissance simi- laire à celle du premier semestre », précise Matthias Reinhart, président de la Direction générale. « Sur l'ensemble de l'exercice 2022, nous ne prévoyons donc qu'une légère hausse du bénéfice par rapport à 2021. Nous escomptons en outre un retour à la crois- sance habituelle dès que le calme reviendra sur les marchés financiers. »

Indicateurs alternatifs de performance (IAP)

Pour mesurer notre performance, nous utilisons des indicateurs alternatifs de performance non définis par les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Vous trouverez des informations dé- taillées sur ce point dans le récapitulatif à la page 27 du rapport semestriel 2022 (disponible en allemand et en anglais).

À propos de VZ

VZ est un prestataire suisse et indépendant de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en planification de retraite, en planification successorale et en gestion de fortune pour les particuliers ainsi que la gestion des assurances et de la prévoyance profes- sionnelle pour les entreprises comptent parmi les principales prestations du Groupe VZ. VZ Holding SA a son siège à Zoug, VZ dispose en outre de 39 succursales dans la Suisse, en Allemagne et en Grande- Bretagne.

Déclaration se référant à l'avenir

Ce communiqué de presse contient des déclarations faisant référence à l'avenir. Les résultats effectifs dépendent de facteurs, de risques et d'incertitudes connus et non connus. C'est pour cette raison que ceux-ci peuvent s'écarter des résultats, des performances et des acquis auxquels ces déclarations font référence. Dans ce contexte, personne ne peut s'appuyer sur ces déclarations faisant référence à l'avenir. Le Groupe VZ n'assume aucune responsabilité concernant l'actualisation de telles déclarations ou leur adaptation aux évolutions et événements futurs.