VZ : Lettre aux actionnaires premier semestre 2022 (PDF)

ment. Il règne une bonne harmonie avec les nouveaux collègues, car nous partageons les mêmes visions et ob- jectifs. Cette entente est réjouissante, et nous voulons continuer à développer nos activités comme prévu.

avons migré notre service de banque en ligne vers une base plus puissante et voici quelques mois, nous avons lancé une plateforme de négoce professionnelle bap- tisée « Portail financier Pro ». Aucun autre prestataire n'offre aux investisseurs de tels outils et contenus à un prix comparable. Nous travaillons également à l'intro- duction de fonctions de paiement et de carte telles que celles proposées par les néo-banques de premier plan.

Comment évolue l'activité avec la clientèle d'entre- prises, quelles sont les nouveautés sur ce front ?

Les PME peuvent recourir à notre portail entre- prises, entre autres pour leur caisse de pension, leurs assurances ou leur gestion de personnel. C'est une grande simplification et un avantage de plus. Nous sommes en train de créer VZ BVG Rück SA : à partir de 2023, nous voulons assurer les risques invalidité et décès de nos fondations collectives directement sur le marché de la réassurance. Cela se traduira par des économies de coûts pour les assurés et nous fera gagner en efficience.

L'année prochaine, vous allez confier la direction générale à Giulio Vitarelli et prendre les rênes du conseil d'administration. VZ est-il prêt pour ce changement ?

Tout à fait ! Nous préparons cette transition depuis des années. Elle a été soigneusement orchestrée, com- muniquée et engagée. Nous avons la chance de bénéfi- cier des meilleures conditions pour garantir continuité et stabilité à toutes les parties prenantes.

Et qu'en est-il des perspectives ?

Au second semestre, la correction boursière du premier semestre se traduira par une moindre crois- sance des revenus issus des actifs sous gestion, ainsi que par un comportement plus hésitant des clients. Cependant, chaque forte correction ouvre la voie à un vigoureux rebond et à de nouvelles opportunités de placement. Nous misons, à moyen terme, sur un redressement du marché et une croissance continue. Ces dernières années, nous n'avons cessé de renfor- cer notre position concurrentielle en développant nos capacités, et en élargissant et densifiant notre cou­ verture du marché. Nous tirons aussi parti des écono- mies d'échelle issues de l'activité liée à nos prestations de plateforme pour les répercuter sur nos clients sous la forme d'offres attrayantes. Sauf crise imprévue,