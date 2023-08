L'accent est mis sur le développement de notre portail financier. Celui-ci est de plus en plus utilisé, et il contribue pour une part essentielle à rallier les

clients existants à d'autres prestations de plateforme. Dans le classement de la haute école de Lucerne, nous avons progressé et sommes passés de la place cinq à la place trois sous l'aspect de la digitalisation. Ce résultat confirme que nous sommes en bonne voie pour attein- dre notre objectif, qui est de devenir la banque la plus numérisée de Suisse.

Deux membres de longue date vont quitter la direction générale. Comment ces départs s'expliquent-ils ?

Tom Friess et Lorenz Heim sont à bord de- puis les débuts, et ont participé au développement de VZ pendant plus de 20 ans à la direction géné- rale. Ils désirent à présent réduire leur implication et vont assumer de nouveaux rôles au sein de l'entrepri- se. VZ Allemagne sera désormais dirigée par Michael Huber, et HypothekenZentrum par Michael Kunz- mann. Tous deux se sont rodés pendant de nombreuses années à ces nouveaux rôles. Au sein de la direction générale, Marc Weber aura la responsabilité de l'acti- vité des hypothèques, et moi-même celle de l'activité allemande en plus.

Qu'en est-il des activités à l'étranger ?

En Allemagne, nous avons fortement augmenté le taux de retour marketing lors des douze derniers mois. Notre part de marché y est beaucoup plus réduite qu'elle ne l'est en Suisse, mais les taux de croissan- ce sont comparables. En Grande-Bretagne, les choses marchent aussi selon nos plans. Nous restons focalisés outre-Manche sur le marketing et la formation, sur la mise en place d'une plateforme pour la gestion de fortune ainsi que sur l'acquisition de nouvelles sociétés de conseil financier indépendantes (Independent Financial Advisors, IFA).

Quels sont vos pronostics pour l'année en cours et les suivantes ?

Ce qui se profile est une nouvelle hausse de la demande de nos prestations dans tous les domaines. Sauf chocs externes, nous tablons pour le second semestre, en raison d'effets de base, sur une croissance nettement plus vigoureuse des revenus et du bénéfice qu'au second semestre 2022. Et pour l'ensemble de l'année, nous attendons des taux de croissance nettement supérieurs