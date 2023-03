Eurowag affiche des résultats positifs, avec une hausse des bénéfices et des recettes

(Alliance News) - WAG Payment Solutions a annoncé jeudi une augmentation de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires pour l'année 2022, malgré les troubles "sans précédent" en Ukraine.

Wag Payment Solutions, basée à Londres et connue sous le nom d'Eurowag, traite les paiements de péages et de carburant pour les camions en Europe.

Le bénéfice avant impôt a augmenté de 59 % pour atteindre 28,0 millions d'euros, contre 17,1 millions d'euros en 2021. Cela s'explique par l'augmentation des opérations commerciales, a déclaré la société, car le chiffre d'affaires a augmenté pour atteindre 2,37 milliards d'euros, contre 1,65 milliard d'euros l'année précédente.

La société a également déclaré que son bénéfice de base par action pour 2022 était en hausse à 2,41 cents, contre 1,54 cents l'année précédente.

Les actions étaient en hausse de 2,2 % à 83,56 pence l'unité à Londres jeudi matin.

Eurowag a également confirmé qu'elle n'avait pas l'intention de verser des dividendes, car elle continue à "donner la priorité aux investissements".

Pour ce qui est de l'avenir, Eurowag a déclaré qu'elle prévoyait de se concentrer sur l'intégration des entreprises qu'elle a acquises en 2022. La société s'est également déclarée confiante dans une forte croissance, tandis que ses prévisions financières à moyen terme restent inchangées.

Le directeur général Martin Vohanka a déclaré : "Au cours des dernières années, notre stratégie a été axée sur l'accumulation et le renforcement de nos capacités en matière de produits et de technologies, ainsi que sur l'expansion de notre empreinte client à travers l'Europe, alors que nous nous efforçons d'atteindre notre objectif de fournir la première plateforme numérique de bout en bout véritablement intégrée de l'industrie du transport routier commercial. L'année dernière, nous avons fait des progrès significatifs dans la réalisation de cette ambition.

"Il y a encore beaucoup de travail à faire alors que nous abordons une nouvelle phase du voyage d'Eurowags. Cependant, nous sommes entrés dans l'année 2023 avec une forte dynamique et je suis plus confiant que jamais dans le fait que notre plateforme numérique intégrée de bout en bout débloquera davantage de valeur à la fois pour nos clients et pour nos actionnaires."

La trésorerie nette au 31 décembre s'élevait à 2,8 millions de livres sterling, soit une baisse de 95 % par rapport aux 61,7 millions de livres sterling de l'année précédente.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

