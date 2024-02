W.A.G payment solutions plc est une plateforme intégrée de paiement et de mobilité, axée sur l'industrie du transport routier commercial. La société fournit des solutions de paiement pour les flottes de sociétés de transport professionnel et d'expédition, et gère un réseau de stations-service pour le transport routier commercial. Elle opère à travers deux segments : Les solutions de paiement et les solutions de mobilité. Le segment des solutions de paiement comprend les paiements d'énergie et de péages. Le segment des solutions de mobilité comprend le remboursement des taxes, les services de gestion de flotte, la navigation et d'autres offres de services. La société offre un moyen unifié de paiement électronique des péages sur un certain nombre de réseaux routiers européens pour les flottes de sociétés de transport et d'expédition professionnelles. Il permet de récupérer les remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits d'accise auprès des pays européens. Elle crée un carnet de route automatisé et optimise le trafic grâce à l'utilisation de cartes numériques intégrées. La société est également impliquée dans la vente de licences de navigation.