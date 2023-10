WAG Payment Solutions PLC - plateforme paneuropéenne de paiement des péages et du carburant pour le transport routier commercial, basée à Londres - Eurowag organise mercredi une journée des marchés financiers au cours de laquelle elle présente ses "ambitions stratégiques". L'objectif est d'atteindre "à terme" un million de camions actifs et de faire du nombre total de camions actifs un indicateur de performance clé pour l'entreprise, à partir de 2024. À l'appui de cet objectif, Eurowag souhaite intégrer 50 % de tous les nouveaux clients par voie numérique, en réduisant les coûts d'acquisition à moins de 300 euros par client. Elle vise également à augmenter le nombre de produits par client à plus de six et fera du nombre de produits par camion actif un autre indicateur de performance. Eurowag souhaite que plus de 60 % de ses revenus proviennent des paiements d'abonnements - un autre nouvel indicateur clé de performance - et 20 % des revenus de financement.

Eurowag publiera une mise à jour commerciale pour le troisième trimestre le 24 octobre.

Cours actuel de l'action : 93,30 pence

Variation sur 12 mois : + 6,9

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.