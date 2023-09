W. Carey Inc. est un fonds d'investissement immobilier diversifié à gestion interne (REIT) et un propriétaire de biens immobiliers commerciaux, loués à long terme à des entreprises situées principalement aux États-Unis et en Europe du Nord et de l'Ouest. Son portefeuille immobilier se compose principalement de locaux industriels à locataire unique, d'entrepôts, de bureaux, de commerces de détail et d'installations de self-stockage. Son portefeuille est composé d'environ 1 449 propriétés, louées à 392 locataires dans 26 pays. Son portefeuille comprend également 87 propriétés en exploitation, dont 84 propriétés de self-stockage, deux propriétés de logement pour étudiants et un hôtel. L'entreprise exerce ses activités dans deux secteurs : Immobilier et Gestion des investissements. Son secteur immobilier investit principalement dans des propriétés commerciales situées aux États-Unis et en Europe du Nord et de l'Ouest, qui sont louées à des entreprises sur la base d'un bail triple net. Le secteur de la gestion des investissements gère les portefeuilles d'investissements immobiliers pour les programmes gérés.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial