W. P. Carey Inc. a annoncé que John Park quittera son poste de président de la société à compter du 30 septembre 2024. M. Park sera conseiller principal de la société jusqu'en février 2025 et restera administrateur de Net Lease Office Properties et de la W. P. Carey Foundation. La fonction distincte de président sera supprimée et le titre sera assumé par Jason Fox, directeur général de la société.

M. Park a rejoint W. P. Carey en 1987, travaillant aux côtés du fondateur Wm. Polk Carey dans diverses fonctions à responsabilité croissante. Il a dirigé de nombreuses transactions transformatrices de W. P. Carey, notamment la consolidation et la cotation à la Bourse de New York de CPA:1?9 sous le nom de Carey Diversified LLC en 1998, sa fusion avec W. P. Carey & Co.

Inc. en 2000, la fusion de W. P. Carey avec CPA:15 et la conversion en FPI en 2012, ainsi que les fusions ultérieures de la société avec CPA:16, CPA:17 ? Global et CPA:18 ? Global.