W&T Offshore, Inc. est un producteur indépendant de pétrole et de gaz naturel. La société est engagée dans l'exploration, le développement et l'acquisition de propriétés pétrolières et gazières dans le Golfe du Mexique. Elle détient une participation directe dans plus de 53 champs de production offshore dans les eaux fédérales et nationales (dont 44 champs dans les eaux fédérales et neuf dans les eaux nationales). La société a loué environ 597 100 acres bruts (440 000 acres nets) sur le plateau continental extérieur au large des côtes de la Louisiane, du Texas, du Mississippi et de l'Alabama, dont environ 435 600 acres bruts sur le plateau conventionnel, environ 153 500 acres bruts en eaux profondes et 8 000 acres bruts en Alabama sur la terre ferme. Les filiales détenues à 100 % par la société sont Aquasition Energy, LLC, Aquasition, LLC, Aquasition II, LLC, Aquasition III, LLC, Aquasition IV, LLC, Aquasition V, LLC, Green Hell, LLC, Seaquester, LLC, Seaquestration, LLC et W & T Energy VI, LLC.

