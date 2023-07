W.W Grainger, Inc. est spécialisé dans la distribution professionnelle de fournitures et d'équipements industriels. Le groupe propose, aux entreprises et aux institutions, des équipements de manutention, des fournitures de sécurité industrielle, des pièces d'entretien et de maintenance, des produits d'éclairage, de ventilation, des pompes et des produits de tuyauterie, etc. A fin 2020, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 407 succursales (dont 287 aux Etats-Unis et 49 au Canada), de 29 centres de distribution (dont 17 aux Etats-Unis et 5 au Canada), par le biais de catalogues et via Internet. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (72,6%), Canada (4%) et autres (23,4%).

Secteur Machines et équipements industriels