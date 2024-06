Wabash National Corporation fournit des solutions connectées pour les industries du transport, de la logistique et de la distribution. La société conçoit et fabrique des produits tels que des remorques pour le transport de marchandises sèches et réfrigérées, des remorques à plate-forme, des remorques-citernes, des carrosseries de camions pour le transport de marchandises sèches et réfrigérées, des panneaux et produits structurels composites, des pièces et services pour l'industrie du transport, de la logistique et de la distribution, ainsi que des équipements de transformation de produits alimentaires spécialisés. Le secteur des solutions de transport de la société (TS) comprend les opérations de conception et de fabrication des équipements et produits liés au transport de la société. Cela comprend les remorques fourgonnettes sèches et réfrigérées, les remorques à plate-forme, les remorques-citernes et les citernes montées sur camion, les carrosseries de camions sèches et réfrigérées montées sur camion et les produits de la technologie EcoNex. Le segment Parts & Services (P&S) comprend les activités de pièces détachées et de services de la société, ainsi que l'activité d'aménagement des carrosseries de camions. Il comprend également les panneaux composites DuraPlate.

Secteur Véhicules et machines lourdes