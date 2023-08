Wabash National Corporation fournit des solutions connectées pour les industries du transport, de la logistique et de la distribution. Elle conçoit et fabrique une gamme variée de produits, notamment des remorques pour marchandises sèches et réfrigérées, des remorques à plate-forme, des remorques-citernes, des carrosseries de camions pour marchandises sèches et réfrigérées, des panneaux et produits structurels composites, des solutions aérodynamiques pour les remorques et des équipements de transformation de produits alimentaires spécialisés. Ses segments comprennent les solutions de transport (TS) et les pièces et services (P&S). Le segment TS comprend les opérations de conception et de fabrication des équipements et produits liés au transport de la société. Il s'agit notamment de remorques fourgonnettes sèches et réfrigérées, de remorques à plate-forme, de remorques-citernes et de citernes montées sur camion, de carrosseries de camions sèches et réfrigérées montées sur camion, ainsi que de produits de la technologie EcoNex. Le segment P&S comprend les pièces et services après-vente, Wabash Parts LLC, les équipements pour l'alimentation, les produits laitiers et les boissons, ainsi que la composante d'aménagement de son activité de carrosseries de camions.

Secteur Véhicules et machines lourdes