LONDRES (dpa-AFX) - La banque d'investissement britannique HSBC prévoit un avenir brillant pour l'énergie solaire dans le monde entier. Selon une étude sectorielle publiée mardi, Wacker Chemie devrait également en profiter. L'analyste Sean McLoughlin a donc relevé l'action de "conserver" à "acheter" et a augmenté l'objectif de cours de 150 à 155 euros, ce qui représente une hausse de près de 22 pour cent par rapport au niveau de valorisation actuel.

L'expert a fait remarquer que l'essor de l'énergie solaire se poursuivait. L'Agence internationale de l'énergie prévoit pour la première fois en 2023 des investissements plus élevés dans ce domaine que dans la production de pétrole. C'est pourquoi McLoughlin s'attend à ce que de nouvelles installations solaires d'une puissance de 344 gigawatts soient construites dans le monde cette année, soit 44 % de plus qu'en 2022 et 18 % de plus que ce qu'il avait prévu jusqu'à présent. D'ici 2026, cette valeur devrait déjà atteindre 500 gigawatts. En 2010, la demande mondiale n'était encore que de 20 gigawatts, a-t-il rappelé.

Une nouvelle vague d'offre de polysilicium en provenance de Chine a éliminé un important goulot d'étranglement dans l'approvisionnement et a fait nettement baisser les prix des modules solaires depuis le début de l'année, ce qui a stimulé la demande, a souligné McLoughlin. Les discussions menées lors du salon Intersolar de cette année ont montré que le secteur s'attendait à une stabilisation des prix du polysilicium à un faible niveau et à une nouvelle baisse des prix des modules solaires.

Selon l'expert, la fin des surcapacités n'est pas en vue, car les cinq principaux fabricants de modules solaires prévoient à eux seuls d'investir 7,5 milliards de dollars US dans des capacités de production supplémentaires cette année. De plus, en raison des inquiétudes concernant la sécurité énergétique, les Etats-Unis et l'Europe s'efforcent d'augmenter la production nationale, ce qui devrait faire baisser encore plus les prix du polysilicium et les rendre de plus en plus indépendants de la Chine.

McLoughlin a également justifié le relèvement de la note de Wacker-Chemie par les projets de l'Allemagne visant à soutenir la production de l'industrie solaire. Ses entreprises préférées en Asie sont JinkoSolar, Longi, Flat Glass et Sungrow en Chine, dont les actions sont toutes notées "Buy"./gl/tih/men

