WACKER CHEMIE AG : JP Morgan conserve son opinion neutre

Données financières EUR USD CA 2020 4 545 M 5 364 M - Résultat net 2020 81,0 M 95,6 M - Dette nette 2020 526 M 620 M - PER 2020 48,2x Rendement 2020 0,73% Capitalisation 4 002 M 4 721 M - VE / CA 2020 1,00x VE / CA 2021 0,90x Nbr Employés 14 382 Flottant 28,8% Graphique WACKER CHEMIE AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique WACKER CHEMIE AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 73,32 € Dernier Cours de Cloture 80,56 € Ecart / Objectif Haut 16,7% Ecart / Objectif Moyen -8,99% Ecart / Objectif Bas -31,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Rudolf Staudigl President & Chief Executive Officer Peter-Alexander Wacker Chairman-Supervisory Board Matthias Biebl Member-Supervisory Board Franz-Josef Kortüm Member-Supervisory Board Susanne Weiss Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) WACKER CHEMIE AG 19.10% 4 721 ECOLAB INC. 2.53% 56 472 HENKEL AG & CO. KGAA -7.51% 40 367 GIVAUDAN SA 27.12% 38 791 SIKA AG 17.79% 33 120 EMS-CHEMIE HOLDING AG 28.44% 20 858