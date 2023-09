Wacker Chemie AG est un fabricant allemand de produits chimiques spécialisés. Il opère à travers quatre segments : Silicones, Polymères, Biosolutions et Polysilicone. Le segment Silicones fournit des silanes, des fluides de silicone, des émulsions, des élastomères, des produits d'étanchéité et des résines aux silices pyrogènes ; le segment Polymères propose une gamme de liants et d'additifs polymères ainsi que des services personnalisés ; le segment Biosolutions dessert les industries alimentaire, pharmaceutique, des sciences de la vie et agrochimique et produit, entre autres, de la cystéine fermentaire et des cyclodextrines bio-ingéniées ; et le segment Polysilicium fabrique du polysilicium de haute pureté pour les industries de la technologie solaire et des semi-conducteurs-électroniques.

Secteur Chimie de spécialité