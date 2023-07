ROUNDUP 2 : Volkswagen réduit son objectif de livraison, l'action s'enfonce en bas du Dax

WOLFSBURG - Le premier groupe automobile européen Volkswagen a revu à la baisse ses objectifs de ventes pour l'ensemble de l'année, compte tenu de la morosité de l'environnement économique. La direction autour du patron Oliver Blume ne veut toutefois pas faire de concessions sur les perspectives financières, a annoncé le groupe jeudi. Au deuxième trimestre, Wolfsburg a réussi à augmenter ses bénéfices dans les activités quotidiennes malgré les vents contraires des opérations de couverture des matières premières et les charges liées à la sortie de la Russie. Au second semestre, les marques de masse du groupe, autour de la marque phare VW Pkw, devront toutefois progresser.

ROUNDUP : Mercedes-Benz devient plus optimiste - Forte activité fourgonnettes

STUTTGART - Le constructeur automobile Mercedes-Benz devient plus confiant pour l'ensemble de l'année après un nouveau trimestre étonnamment bon. En 2023, le groupe s'attend désormais à un résultat consolidé avant intérêts et impôts (Ebit) au même niveau que l'année précédente, grâce à des perspectives à nouveau revues à la hausse pour l'activité des camionnettes, a-t-il annoncé mercredi soir à Stuttgart. Jusqu'à présent, Mercedes avait tablé sur un bénéfice en légère baisse. Le flux de trésorerie disponible (FCF) dans l'activité principale des voitures particulières et des camionnettes (industrie) devrait désormais dépasser légèrement le niveau de 2022 (jusqu'à présent : stagnation).

ROUNDUP 2/Bonne demande et licences d'exportation : Aixtron revoit ses perspectives à la hausse

HERZOGENRATH - Les progrès réalisés dans l'obtention de licences d'exportation ainsi qu'une demande toujours soutenue de machines pour la fabrication de semi-conducteurs modernes et efficaces en énergie rendent Aixtron plus optimiste pour 2023. Les grands groupes de puces augmentent actuellement fortement leurs capacités dans ce domaine, car la demande de puces électroniques particulièrement performantes va continuer à croître dans le cadre de la numérisation, de l'électromobilité et de la transition énergétique, et parce que les pays occidentaux veulent réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine. Le cours de l'action a connu une hausse à deux chiffres en pourcentage jeudi.

ROUNDUP 2 : Heidelberg Materials revoit à la hausse son objectif de bénéfice pour 2023 - l'action progresse

HEIDELBERG - Le groupe de matériaux de construction Heidelberg Materials (anciennement Heidelbergcement) se montre plus optimiste pour l'année en cours après une hausse de ses résultats au deuxième trimestre. "Nous avons terminé le premier semestre 2023 avec un bon résultat", a déclaré jeudi à Heidelberg le directeur général du groupe Dominik von Achten. Les augmentations de prix auraient surtout permis de compenser l'inflation des coûts. Même dans un contexte de marché plus faible, avec des ventes parfois en net recul, l'entreprise s'est bien défendue. Le directoire reste confiant pour le second semestre et revoit donc à la hausse les perspectives pour 2023.

ROUNDUP : Airbus maintient le cap malgré la pénurie de pièces - l'action chute

TOULOUSE - Le manque de pièces et la pénurie de main-d'œuvre continuent de poser problème aux constructeurs aéronautiques et à leurs fournisseurs. Les géants du secteur Airbus et Boeing estiment néanmoins qu'ils livreront cette année autant d'avions de ligne que promis. Airbus, le plus grand constructeur d'avions au monde, a annoncé mercredi soir des résultats étonnamment bons au deuxième trimestre et a confirmé son intention d'augmenter la production de ses jets très demandés de la famille A320neo pour atteindre le chiffre record de 75 appareils par mois d'ici 2026. Le président du directoire, Guillaume Faury, ne veut toutefois plus révéler avec précision à quelle vitesse il y parviendra.

ROUNDUP 2 : La croissance du groupe Facebook Meta s'accélère à nouveau

MENLO PARK - L'activité publicitaire du groupe Facebook Meta redémarre nettement. Le chiffre d'affaires a augmenté de 11 pour cent au cours du dernier trimestre pour atteindre près de 32 milliards de dollars (28,8 milliards d'euros). Le bénéfice a augmenté de 16 pour cent pour atteindre environ 7,8 milliards de dollars. Le fondateur et chef Mark Zuckerberg a expressément défendu le fait que Meta continue à dépenser des milliards pour sa vision des mondes virtuels sans garantie de succès.

McDonald's reste demandé malgré la hausse des prix - L'action progresse de manière anticipée

CHICAGO - Les clients ont continué à se servir chez le géant de la restauration rapide McDonald's au deuxième trimestre, malgré l'augmentation des prix. D'avril à fin juin, les ventes corrigées de la surface ont augmenté de 11,7 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente, a annoncé jeudi à Chicago le rival de Burger King. La plus grande chaîne de restauration rapide au monde a ainsi nettement dépassé les attentes du marché.

ROUNDUP 2 : Siltronic s'attend à une nouvelle baisse du marché - mais des signaux positifs

MUNICH - Après un premier semestre difficile, le fabricant de semi-conducteurs Siltronic s'attend à une faiblesse de la demande dans les mois à venir. Lors de la publication des résultats du deuxième trimestre, la participation de Wacker-Chemie a fait référence jeudi à la correction continue des stocks chez les fabricants de puces et leurs clients. Malgré une demande morose et un recul des ventes, Siltronic s'attend à ce que les prix de vente restent stables.

ROUNDUP : Kion revoit ses prévisions à la hausse - l'action bondit

FRANCFORT - Kion revoit une nouvelle fois à la hausse ses objectifs annuels, compte tenu de la bonne tenue de ses activités de chariots élévateurs. Déjà après les trois premiers mois, la direction s'était montrée plus optimiste pour l'ensemble de l'année. Le secteur d'activité des systèmes d'automatisation reste toutefois un sujet de préoccupation : Le directoire s'attend certes à un meilleur deuxième semestre pour ce secteur par rapport aux six premiers mois. Mais au deuxième trimestre, ce segment, pourtant présenté comme une activité d'avenir, n'a été que tout juste rentable, comme il ressort du rapport présenté jeudi à Francfort. Les chiffres et les perspectives ont toutefois été bien accueillis à la bourse, l'action Kion a progressé.

Plus d'actualités

-ROUNDUP : Le groupe de médias et de services Relx affiche une forte croissance - le dividende augmente

-ROUNDUP : Le manque de revenus de Corona continue de peser sur le groupe pharmaceutique Roche

-ROUNDUP : Elmos ne répond pas aux attentes malgré de bonnes affaires - L'action perd du terrain

-ROUNDUP : Nordex parvient à dégager un bénéfice opérationnel au deuxième trimestre

-Nestlé progresse nettement au premier semestre grâce à des hausses de prix

-le bénéfice de Wacker Chemie chute aussi fortement au final

-ROUNDUP : Wintershall Dea met en garde contre la complaisance en matière d'approvisionnement énergétique

-Nestlé annonce des hausses de prix plus modérées au second semestre

-La Commission européenne examine l'intégration de Teams dans Office chez Microsoft

-Voyage et divertissement : Mastercard en forte hausse

-le contrat du patron de Mercedes, Ola Källenius, est prolongé jusqu'en 2029

-ROUNDUP : Le recycleur industriel Befesa se bat contre la baisse des prix du zinc

-le chiffre d'affaires d'Ebay

-ROUNDUP : Le bénéfice de Samsung continue de baisser - Reprise de la demande de puces attendue

-ROUNDUP : Totalenergies affiche un bénéfice en baisse - mais le niveau est élevé - rachat d'actions

-Les pilotes ont la parole dans le conflit tarifaire avec Lufthansa

-le groupe de gaz industriels Linde relève à nouveau son objectif de bénéfice

-La Deutsche Bahn enregistre une perte de 71 millions d'euros au premier semestre

-Acea : la demande d'autobus, de camions et de camionnettes se maintient dans l'UE

-le bénéfice de Wacker Chemie chute aussi fortement en fin de compte

-Les milieux économiques : L'intérêt pour la division acier de Thyssenkrupp diminue

-ROUNDUP : Début de la construction d'un convertisseur sur l'importante ligne électrique Suedlink

-Pas de jugement à Fribourg sur la plainte d'Ousmanov contre RND

-ROUNDUP : Difficultés de sauvetage d'un cargo au large des côtes néerlandaises

-Taux d'audience TV : Cinq millions de personnes regardent 'Aktenzeichen XY'.

-ROUNDUP 2 : Le syndicat de la police demande une réglementation sur les données de télécommunication

-pour la presse : Des groupes de construction et un investisseur financier s'intéressent à Vamed, filiale de Fresenius

-le cargo en feu est stoppé au large des côtes néerlandaises

-Rappel de balançoires pour enfants chez Kaufland

-Pompiers grecs : les incendies sont en grande partie maîtrisés

-Le logisticien portuaire HHLA abaisse ses prévisions - Le transbordement de conteneurs est en baisse

-Aral et Rewe prolongent leur collaboration

-Le ministre néerlandais : le risque de marée noire est faible pour les côtes

-Radio : Une voiture électrique a peut-être explosé sur un cargo

-ROUNDUP : Quasi-refus de l'arbitrage spécial sur les investissements énergétiques

-Ligne pour terminal méthanier - Gascade défend sa procédure d'autorisation

-Images de choc de cigarettes dissimulées dans les distributeurs automatiques - La Cour fédérale de justice examine à nouveau la question

-ROUNDUP : Le service de communication Slack temporairement interrompu

-BNP Paribas aux prises avec une activité obligataire faible

-Le fabricant de pneus Michelin gagne plus et relève ses prévisions

-Air Liquide gagne plus au semestre - objectifs annuels confirmés

Rio vend un gratte-ciel historique à un consortium immobilier

-Musk continue avec le changement de nom de Twitter

-Le kiosque à journaux numérique 'Blendle' arrête son offre allemande

-Waymo préfère les robotaxis aux camions autopropulsés

-Drägerwerk fait des bénéfices trimestriels - objectifs annuels confirmés

-Renault progresse nettement - la scission de la division électrique Ampere est dans les temps

-Shell gagne moins que prévu et annonce de nouveaux rachats d'actions

-Arcelor s'attend à une consommation d'acier moins importante qu'auparavant - Bénéfice en baisse

-Le constructeur de moteurs Safran devient plus optimiste grâce au boom des voyages vers Corona

-La demande de fibre optique et les hausses de prix permettent à BT Group d'augmenter ses ventes

-Barcellays annonce un nouveau rachat d'actions - Le bénéfice augmente plus que prévu

-ROUNDUP : Mattel compte sur le film 'Barbie' pour booster ses ventes

-Iberdrola devient plus confiant pour son bénéfice annuel

-Enel augmente son bénéfice d'exploitation et se rapproche de ses objectifs annuels

-Holcim améliore nettement sa rentabilité au premier semestre

-LA COUR SUPRÊME : Des questions restent à régler concernant le repos dominical pour les outlet centers

-Assureurs : les dommages causés par les fortes pluies pourraient augmenter

-Le club de foot allemand veut 'attaquer et s'amuser' avec le Borussia Dortmund

-La CJCE accorde une protection juridique aux États lors de procédures d'arbitrage sur des questions énergétiques

-Le successeur de Reus trouvé : Emre Can nouveau capitaine de Dortmund

-AIE : des investissements limités sont nécessaires pour accéder à une cuisine propre

-Association des magazines : L'IA fait de la confiance la monnaie la plus précieuse°.

